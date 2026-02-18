Νέα Γενική Διευθύντρια του ΣΒΕ η Βίκυ Λοΐζου
Επιχειρήσεις
15:54 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος ανακοινώνει ότι καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας αναλαμβάνει η Βίκυ Λοΐζου.  

Η κα Λοΐζου έχει ασκήσει ηγετικούς ρόλους με κανονιστική και εκτελεστική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας σε θεσμικό μετασχηματισμό, διαχείριση κρίσεων και συντονισμό σύνθετων διοικητικών συστημάτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στους τομείς της βιομηχανίας, των ιδιωτικών επενδύσεων, της οικονομικής διπλωματίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ κα Λουκία Σαράντη, δήλωσε σχετικά:

«Με χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΣΒΕ τη νέα Γενική Διευθύντρια κα Βίκυ Λοΐζου. Είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσει πολύ στησυνεχή προσπάθειά μας να γίνει ο ΣΒΕ ακόμα πιο αποτελεσματικός για τις επιχειρήσεις – μέλη του και ακόμα πιο ουσιαστικός στις παρεμβάσεις του για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας.»

Σύντομο βιογραφικό

Η Βίκυ Λοΐζου έχει ασκήσει ηγετικούς ρόλους με κανονιστική και εκτελεστική ευθύνη, συμβάλλοντας σε θεσμικό μετασχηματισμό, διαχείριση κρίσεων και συντονισμό σύνθετων διοικητικών συστημάτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στους τομείς της βιομηχανίας, των ιδιωτικών επενδύσεων, της οικονομικής διπλωματίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Πρόεδρος της Enterprise Greece, Γενική Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών (Προεδρία της Κυβέρνησης) και Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης.

Στους τομείς ευθύνης της είχε την εθνική βιομηχανική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα, τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και τα αναπτυξιακά εργαλεία, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, καθώς και τον οριζόντιο συντονισμό μεταρρυθμίσεων και τη διαχείριση κρίσιμων οικονομικών προκλήσεων.

Η εμπειρία της εκτείνεται σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία, όπως η άμυνα, η εκπαίδευση και η υγεία, με έμφαση στη διασύνδεση θεσμικών παρεμβάσεων με την παραγωγική βάση, την αγορά εργασίας και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Παράλληλα, διαθέτει και σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, από τη συμμετοχή της σε οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο, με αντικείμενο ιδιωτικά έργα.

Είναι Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος, με μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διοίκηση.

