Ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει «έξυπνες» διαβάσεις στα σχολεία

Τη δοκιμαστική εφαρμογή ενός νέου τύπου σχολικών διαβάσεων, με τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ορατότητας και ασφάλειας, ξεκίνησε ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και την προστασία των μαθητών κατά τη μετακίνησή τους προς και από το σχολείο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελόκηπων, όπου ξεκινάμε την πιλοτική εφαρμογή ενός νέου συστήματος “έξυπνων” σχολικών διαβάσεων. Οι δρόμοι μας πρέπει να πάψουν να είναι πεδία κινδύνου. Θέλουμε οι μαθητές να κινούνται με ασφάλεια στη γειτονιά τους και οι γονείς να νιώθουν ότι τα παιδιά τους προστατεύονται. Για πρώτη φορά, υλοποιούμε συντονισμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, ορατότητα και ασφάλεια. Αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα, θα είναι η νέα πραγματικότητα σε όλα τα σχολεία της Αθήνας».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ανέφερε: «Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας των δρόμων της Αθήνας. Οι νέες διαβάσεις ενσωματώνουν τεχνικά στοιχεία, που αποδεδειγμένα περιορίζουν την ταχύτητα των οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η συνεχής παρουσία προσωπικού ή πρόσθετης σήμανσης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που είναι μόνο λειτουργική και αναμένεται να επεκταθεί με στόχο να καλύψουμε σταδιακά το σύνολο των σχολικών μονάδων της πόλης».

Τα ολοκληρωμένα συστήματα διαβάσεων πεζών Safeschool/Safecrossing συνδυάζουν 5 διαφορετικές τεχνολογίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ενημέρωση του οδηγού, καθώς και η παροχή ελεγχόμενου περιβάλλοντος στους πεζούς.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν αντιολισθητικές στρώσεις δαπέδου πριν από τις σχολικές διαβάσεις, που θα λειτουργούν ως προειδοποιητικό σήμα προς τους οδηγούς και θα προσφέρουν αυξημένο επίπεδο πρόσφυσης στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί θα υποχρεούνται με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν ταχύτητα.

Η παρέμβαση στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερων και «έξυπνων» διαβάσεων, ενισχύοντας την παθητική ασφάλεια των πεζών και ιδιαίτερα των παιδιών.

Οι έξυπνες διαβάσεις προσφέρουν:

Μεγαλύτερη ορατότητα

Περιορίζουν την ταχύτητα των οχημάτων

Μειώνουν το μήκος πέδησης των οχημάτων σε περίπτωση ανάγκης

Παρέχουν ασφαλή τρόπο διέλευσης των μαθητών στο δίκτυο των σχολικών διαδρομών

Προστατεύουν τους μαθητές και τους πεζούς στις καθημερινές τους διαδρομές.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, οι έξυπνες σχολικές διαβάσεις αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας.

