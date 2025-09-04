Business Dinner στη ΔΕΘ: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η σημασία του cyber security

Στο φετινό Business Dinner, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο CEO της STACKIT – A Brand of Schwarz Digits, Bernd Wagner. Η SchwarzDigits δραστηριοποιείται στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, ως μέρος του γερμανικού κολοσσού Schwarz Group - ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους στην Ευρώπη. Aπό την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης θα τοποθετηθεί ως επισήμως ομιλητής ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθ. Άγις Παπαδόπουλος, θα συζητήσει, παρουσία των προσκεκλημένων, με τον γενικό διευθυντή του Επιμελητηρίου, Dr. Ilja Nothnagel, για τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις και τη διαρκή ανάπτυξη που παρουσιάζουν τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως όμως θα εστιάσουν στις προοπτικές που επιφυλάσσουν, ειδικότερα στον τομέα του εμπορίου και όπως και στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι, η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται με φόντο τη Βόρειο Ελλάδα που εξελίσσεται σταθερά σε κόμβο καινοτομίας και ψηφιακής προόδου, προσελκύοντας σημαντικότατες επενδύσεις στους τομείς της ψηφιοποίησης και της πληροφορικής, με καθοριστική τη συμβολή και των γερμανικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Στόχος του Business Dinner του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου είναι η προώθηση νέων ευκαιριών σύναψης διμερών επενδυτικών και εμποριών συνεργειών στις νέες τεχνολογίες, καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο επενδυτικών κοινοτήτων.