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Χατζηδάκης: Όταν το Bloomberg αναφέρει ότι πετύχαμε μείωση της φοροδιαφυγής είναι απλώς Τετάρτη
Πολιτική
11:12 - 04 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Όταν το Bloomberg αναφέρει ότι πετύχαμε μείωση της φοροδιαφυγής είναι απλώς Τετάρτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε χθεσινό άρθρο του Bloomberg, το οποίο αναφέρεται στη μείωση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι το Bloomberg αναγνώρισε σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, που δημιουργεί χώρο για στήριξη της μεσαίας τάξης. Το ίδιο άρθρο μιλά για «εντυπωσιακή δημοσιονομική ανατροπή» και φιλοξενεί δηλώσεις του ΔΝΤ ότι η χώρα αποτελεί case study.

Ακόμη, τόνισε ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ότι συχνά δεν αναγνωρίζονται οι θετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Τέλος, υπενθύμισε πως επί θητείας του υλοποιήθηκαν η διασύνδεση POS–ταμειακών μηχανών και η επέκταση του myDATA, που ήδη αποδίδουν αποτελέσματα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη έχει ως εξής:

«Φανταστείτε να έβγαινε το Bloomberg και να έλεγε ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καθόλου καλά με την πάταξη της φοροδιαφυγής! Θα γινόταν χαμούλης: καταγγελίες της αντιπολίτευσης, οργισμένα σχόλια πολιτών στα social media. Χθες, όμως, που το Bloomberg υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πέτυχε σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής, η οποία δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη της μεσαίας τάξης... για την αντιπολίτευση και ορισμένους αναλυτές ήταν απλώς Τετάρτη!

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι η πατρίδα μας πέτυχε «μια εντυπωσιακή δημοσιονομική ανατροπή που φάνταζε αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια». Ενώ φιλοξενούνται και δηλώσεις του επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Joong Shik Kang, ο οποίος υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι «πραγματικά αξιοσημείωτα». Αφού τονίζει ότι η παραοικονομία ήταν 27% το 2009, προσθέτει: «η αλλαγή είναι τόσο σημαντική που αποτελεί case study για άλλες χώρες!». Γιατί, άραγε, το θέμα αφήνει αδιάφορους όσους συστηματικά παριστάνουν ότι κατέχουν το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας; Διότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής έχει κατεξοχήν στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να αναγνωρίζουμε τις θετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση και οι οποίες είναι χρήσιμες για τους πολλούς;

Θυμάμαι το 2023 όταν ήμουν Υπουργός Οικονομικών και ξεκινούσαμε την προσπάθεια, ήταν αρκετοί αυτοί που αμφισβητούσαν την αποφασιστικότητά μας. Πολύ περισσότερο μάλιστα όσον αφορά τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η οποία είναι η πιο εμβληματική από τις 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τελικά και η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές έγινε πράξη και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες, όπως η επέκταση του myDATA, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται. Και σήμερα, εμείς μπορούμε να πούμε πως ό,τι είπαμε, το κάναμε. Και προσωπικά νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που ως αρμόδιος μέχρι πρόσφατα Υπουργός συνέβαλα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με έντονο κοινωνικό πρόσημο!».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 11:16
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