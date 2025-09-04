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Taco Bell: To πρώτο κατάστημα στο Χαλάνδρι – Οι στόχοι
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:41 - 04 Σεπ 2025

Taco Bell: To πρώτο κατάστημα στο Χαλάνδρι – Οι στόχοι

Γιώργος Αλεξάκης
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Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 τα Taco Bell άνοιξε  επίσημα τις πόρτες του πρώτου εστιατορίου στο Χαλάνδρι, στην οδό Κολοκοτρώνη 13. 

Όπως αναφέρεται, η άφιξη των Taco Bell στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή επέκταση του brand, φέρνοντας στη χώρα τη μοναδική, εμπνευσμένη από το Μεξικό γεύση που έχει κατακτήσει εκατομμύρια λάτρεις σε όλο τον κόσμο.

«Η είσοδος των Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική στην Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές» δήλωσε ο Ian Cranna, Γενικός Διευθυντής Taco Bell Europe.

Το νέο εστιατόριο με βάση την ενημέρωση θα προσφέρει όλες τις αγαπημένες signatureεπιλογές των Taco Bell, όπως tacos, burritos, quesadillas, nachos και άλλα, μέσα σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Το κατάστημα στοΧαλάνδρι, θα λειτουργεί Δευτέρα-Κυριακή 11:00 – 24:00 . Η υπηρεσία delivery θα ξεκινήσει από τις 10/09.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τη μοναδική εμπειρία Taco Bell στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το Χαλάνδρι. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε γεύσεις που , θα συζητηθούν και θα αγαπηθούν και να γίνουμε hot spot για όλους τους λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας.» δήλωσε ο Γιώργος Τάνες, Διευθύνων Σύμβουλος της Food Plus.

«Συνεργαζόμενοι με την Food Plus, η Taco Bell είναι σε θέση να φέρει τη μοναδική εμπειρία φαγητού σε νέες αγορές και να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως παγκόσμια μάρκα», δήλωσε ο Ankush Tuli, Διευθύνων Σύμβουλος της Taco Bell International. «Αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει την παρουσία της Taco Bell στην Ευρώπη, εδραιώνοντας το περιφερειακό μας αποτύπωμα αλλά και προωθώντας τις παγκόσμιες φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη».

Το δίκτυο

Στο μεταξύ, σε Πανόρμου και The Mall Athens στο Μαρούσι θα ανοίξουν. έως το τέλος του 2025, τα επόμενα καταστήματα Taco Bell στην Αττική, μετά το επίσημο άνοιγμα του Taco Bell Χαλανδρίου. «Στόχος μας είναι να επεκταθούμε στο μέλλον σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε με αργά και σταθερά βήματα», ανέφερε ο εμπορικός διευθυντής Ορέστης Τσίγκος. Αποκάλυψε και ότι έρχεται ένα νέο κατάστημα KFC εκτός Αττικής εντός του έτους. «Η ανάπτυξη του δικτύου Taco Bell δεν επηρεάζεται από την ανάπτυξη των KFC», συμπλήρωσε.

H Taco Bell Corp.

Η Taco Bell Corp., θυγατρική της Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), είναι το κορυφαίο εμπνευσμένο από το Μεξικό brand στον χώρο του quick service (QSR). Εξυπηρετεί περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες την εβδομάδα παγκοσμίως, με μενού που ξεχωρίζει για τις τολμηρές γεύσεις, την ποιότητα των υλικών και την εξαιρετική αξία. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.000 εστιατόρια σε 31 χώρες εκτός ΗΠΑ.

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