Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι «άριστοι» στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Τους «αριστούχους» εκπαιδευτές και επιχειρηματίες, καθώς και τις βραβευθείσες εκπαιδευτικές δομές, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανέδειξε ο διαγωνισμός VET Excellence Awards Greece 2026, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, εστιάζοντας σε πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας στη Μαθητεία.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Πρόκειται για πρωτοβουλία η οποία τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας της Γερμανίας, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό χαρακτήρα και τη διεθνή διάσταση των VET Excellence Awards Greece.

Τη φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 700 διαγωνιζόμενοι, υποστήριξαν: η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Στον χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, του υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Όλγα Καφετζοπούλου, τόνισε ότι «η εκδήλωση για τα VET Excellence Awards Greece 2026 δεν είναι απλώς μια απονομή βραβείων, αλλά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, με τη συμμετοχή θεσμών, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και εκπαιδευτικών δομών. Ο διαγωνισμός αυτός αναδεικνύει παραδείγματα αριστείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στη Μαθητεία. Οι μαρτυρίες από την εμπειρία μαθητευόμενων και επιχειρήσεων αποδεικνύουν στην πράξη ότι η Μαθητεία είναι αναγκαία επιλογή πρώτης γραμμής, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι νέοι δεν μαθαίνουν απλώς — μαθαίνουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους προοπτική». Η κα Καφετζοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» αυτής της προσπάθειας, στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ., στους μαθητευόμενους και στις, όλο και περισσότερες, ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στους νέους ανθρώπους και κατέληξε ότι «η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι μία συλλογική προσπάθεια και αξίζει τον κόπο να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε όσους επενδύουν ουσιαστικά στη μάθηση».

Η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), κ. Γιάννα Χορμόβα, σημείωσε ότι «η επαγγελματική εκπαίδευση και η μαθητεία βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού ανθρώπινου δυναμικού. Η συμμετοχή μας στα VET Excellence Awards αναδεικνύει τη σημασία της αριστείας, της ποιότητας και της ουσιαστικής συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών και οικονομικών απαιτήσεων, η επένδυση στις δεξιότητες των νέων δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα». Όπως η ίδια εξήγησε «η ΔΥΠΑ υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επενδύοντας σε σύγχρονες ειδικότητες, καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και ισχυρές συνέργειες με επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς. Οι ΕΠΑΣ και τα προγράμματα μαθητείας μας αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς, το οποίο εμπιστεύονται ολοένα και περισσότεροι νέοι, αλλά και επιχειρήσεις που αναζητούν καταρτισμένο και άμεσα αξιοποιήσιμο ανθρώπινο δυναμικό». Περιγράφοντας το στρατηγικό στόχο της ΔΥΠΑ, η κ. Γιάννα Χορμόβα υπογράμμισε ότι «υπηρετεί ένα δυναμικό και εξωστρεφές σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης για τους νέους πολίτες της χώρας».

Ο Σύμβουλος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank Werner, χαιρετίζοντας την εκδήλωση σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα υποστήριξε τον 2ο διαγωνισμό «VET Excellence Awards Greece 2026», μια διοργάνωση με πολλούς συμμετέχοντες και λαμπερούς νικητές, δίδοντας έμφαση στην επιτυχή συνεργασία Γερμανίας – Ελλάδας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθ. Άγις Παπαδόπουλος, στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι «με τις δράσεις του στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο μεταλαμπαδεύει στην Ελλάδα στοιχεία της γερμανικής εκπαιδευτικής κουλτούρας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την έννοια της μαθητείας. Το μπόλιασμα των ελληνικών προγραμμάτων μαθητείας με χαρακτηριστικά προερχόμενα από το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα οδηγεί σε ένα πραγματικά αξιόλογο και αξιέπαινο αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο ίδιος.

Τέλος, ο διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθ. Ιωάννης Γκόλιας, τόνισε ότι «στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, δεν τιμούμε μόνο τους νικητές των VET Excellence Awards. Εκπέμπουμε κάτι βαθύτερο: την πίστη ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι, θα τολμούσα να πω, εθνικό διακύβευμα, που απαιτεί κοινό όραμα, βούληση και, κυρίως, συντονισμένη δράση. Το Ίδρυμα Ευγενίδου επιλέγει να λειτουργεί μέσα από συνεργασίες. Υιοθετούμε μια θεσμική προσέγγιση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας και άλλους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, θεωρούμε κρίσιμη τη συμμετοχή όσων βρίσκονται στην πράξη — μια προσέγγιση bottom-up που επιταχύνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία μας με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Μια συνεργασία, μια επιλογή που δεν είναι τυπική αλλά δομική. Στόχος μας να κτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στη σχολική αίθουσα και τον χώρο εργασίας. Ανάμεσα στην πολιτεία και την αγορά. Ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Μέσα από αυτή την συνεργασία συνθέτουμε το θεσμικό πλαίσιο της Πολιτείας, την εμπειρία πεδίου των επιχειρήσεων και την συμμετοχή της κοινωνίας που το κοινωφελές μας Ίδρυμα υπηρετεί επί 70 χρόνια».

Ποιοι διακρίθηκαν

Τα VET Excellence Awards Greece επιβραβεύουν, επιχειρήσεις, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικές δομές που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της μαθητείας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, την οποία συντόνισαν η διευθύντρια Εκπαίδευσης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Σαρίνα Τίλε και η κ. Μαρία Φιλιππή, Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης & ΚΔΒΜ του Ιδρύματος Ευγενίδου, απονεμήθηκαν οι εξής διακρίσεις:

Κατηγορία Επιχειρήσεις

«Επιχειρήσεις – “Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ.». Στην πρώτη θέση αναδείχθηκε η εταιρεία Απολλώνειο ΑΕ, στη δεύτερη η Πλάτων ΜΕΠΕ και στην τρίτη η Kotronis Packaging.

«Επιχειρήσεις – “Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) – Δ.ΥΠ.Α”». Στην πρώτη θέση αναδείχθηκε η εταιρεία OTIS, στη δεύτερη η Άρτος και Ζύμη Αλιμπινίσης και στην τρίτη η Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευάς ΑΕ.

Κατηγορία Εκπαιδευτές

«Εκπαιδευτές –“Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ». την πρώτη θέση αναδείχθηκε ο εκπαιδευτής Νικόλαος Μητσόπουλος από την εταιρεία ΙΚΤΕΟ Παπαδόπουλος, στη δεύτερη θέση ο Αποστολίδης Χρήστος από την εταιρεία Acalight και στην τρίτη ο Πόγκας Βλάσης από την Toyota Industries.

«Εκπαιδευτές - “Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας – Δ.ΥΠ.Α”». Στην πρώτη θέση αναδείχθηκε ο εκπαιδευτής Σιδέρης Καραλής από την εταιρεία New Look ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ Ενδυμάτων, στη δεύτερη ο Στέφανος Μικές από την εταιρεία Stefanos Barbershop και στην τρίτη ο Γεώργιος Δαπουδάνης από την εταιρεία ARTISTIC PIGS ΟΕ & CRIMINAL MONKEYS ΟΕ.

Κατηγορία Εκπαιδευτική δομή

«Εκπαιδευτικές δομές – “Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ». Στην Πρώτη θέση αναδείχθηκε το 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας, στη δεύτερη το 1ο ΕΠΑΛ Σίνδου και στην τρίτη το 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας.

«Εκπαιδευτικές δομές - “Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας– Δ.ΥΠ.Α”». Στην πρώτη θέση αναδείχθηκε η ΕΠΑΣ Μαθητείας Κιλκίς, στη δεύτερη η 1η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης και στην τρίτη η ΕΠΑΣ Μαθητείας Σερρών.

Οι νικητές επιλέχθηκαν από επιτροπή αξιολόγησης, βάσει ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον αντίκτυπο στους μαθητευόμενους και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκε επίσης το θέμα της πρακτικής άσκησης μαθητών, η οποία στη Γερμανία αποτελεί θεσμοθετημένη πρακτική και συμβάλλει ουσιαστικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, βοηθώντας τους να επιλέξουν συνειδητά το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Στην Ελλάδα, τα σχολεία Deutsche Schule Athen, Deutsche Schule Thessaloniki, Εράσμειος Σχολή και Ελληνογερμανική Αγωγή εφαρμόζουν την πρακτική άσκηση μαθητών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επισκεφθούν, για μία ή δύο εβδομάδες, επιχειρήσεις και να αποκτήσουν μια πολύτιμη πρώτη επαφή με το εργασιακό περιβάλλον. Τέσσερις μαθητές των ανωτέρω σχολών συζήτησαν, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την εμπειρία τους με τον Γενικό Διευθυντή και μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Dr Ilja Nothnagel.

Στο πλαίσιο των VET Excellence Awards Greece 2026 απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε επιχειρήσεις που υποστήριξαν την πρακτική άσκηση μαθητών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επαγγελματική ωρίμανση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Οι τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A., Αθ. Γεωργιάδης-Αγ. Καϊτεζίδου και Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία, Victus Networks Α.Ε. και Metro ΑΕΒΕ.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη μαθητεία, την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκ νέου το 2028.