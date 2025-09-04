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ifo: «Βλέπει» επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας – Ανάπτυξη 0,2% το 2025
Ειδήσεις
10:36 - 04 Σεπ 2025

ifo: «Βλέπει» επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας – Ανάπτυξη 0,2% το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Οριακή ανάπτυξη προβλέπει για τη Γερμανία το Ινστιτούτο ifo, μειώνοντας τις εκτιμήσεις του για το 2025 στο 0,2%, λόγω παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας, επιπτώσεων από τους δασμούς των ΗΠΑ και περιορισμένης επίδρασης των κυβερνητικών μέτρων. Παράλληλα, αυξάνονται οι εκτιμήσεις για την ανεργία, ενώ οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν συγκρατημένες με ανοδικές τάσεις από το 2027.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόβλεψη, η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 0,2% φέτος και κατά 1,3% το 2026. Σε σύγκριση με την καλοκαιρινή πρόβλεψη, οι ερευνητές του ifo αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους ελαφρώς προς τα κάτω, κατά 0,1 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2027 είναι 1,6%.

«Οι δασμοί των ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν αισθητά αρνητικό αντίκτυπο στην γερμανική οικονομία», δηλώνει ο Τίμο Βόλμερσχόιζερ, επικεφαλής προβλέψεων του ifo. «Η συμφωνία στη διαμάχη για τους δασμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ΕΕ δεν αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στην πρόβλεψη, καθώς οι δασμοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στα ίδια επίπεδα με το καλοκαίρι. Μόνο η αβεβαιότητα που σχετιζόταν με τη διαμάχη αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, κάτι που θα στηρίξει την οικονομία».

Σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη, οι οικονομολόγοι του ifo αναμένουν μικρότερη ώθηση από τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να ανέλθουν σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και να αυξηθούν το 2026 και 2027 σε 38 και 19 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

«Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι πιθανό να αρχίσει να έχει αντίκτυπο από το επόμενο έτος. Αν εφαρμοστεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα και ταυτόχρονα μειωθεί η σημερινή αβεβαιότητα, η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να βγάλει τη γερμανική οικονομία από την κρίση», λέει ο Βόλμερσχόιζερ. «Αν όμως η οικονομική πολιτική παραμείνει στάσιμη, υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστούν τα χρόνια οικονομικής στασιμότητας και να διαβρωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας ως επιχειρηματικός προορισμός».

Εκτός από την αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα, τα μέτρα περιλαμβάνουν επιτάχυνση των αποσβέσεων, μείωση του ΦΠΑ στον κλάδο της φιλοξενίας και του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, χαμηλότερα τέλη δικτύου, καθώς και αύξηση του επιδόματος μετακίνησης για εργαζομένους.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ifo, η ανεργία θα αυξηθεί φέτος κατά 155.000 άτομα, με το ποσοστό ανεργίας να φτάνει το 6,3%. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί ξανά το 2026 και το 2027, στο 6,1% και 5,4% αντίστοιχα.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς στο 2,1% το 2026, από μέσο όρο 2,2% το 2024. Οι τιμές ενέργειας εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να πέφτουν, καθώς μεταξύ άλλων θα μειωθούν τα τέλη δικτύου από τις αρχές του 2026 και θα καταργηθεί η επιβάρυνση για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Ωστόσο, το 2027 αναμένεται εκ νέου αύξηση στις τιμές ενέργειας λόγω της απότομης ανόδου της τιμής του CO₂. Κατά συνέπεια, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί και πάλι στο 2,6%.

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