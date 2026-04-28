Πιερρακάκης: Οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ δεν θα «κοιτάνε» τις εκλογές αλλά την επόμενη γενιά

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην TRT, αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στο δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας και στις πολιτικές φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη οικονομική θέση σε σχέση με το παρελθόν, με αποκλιμάκωση του χρέους, μείωση της ανεργίας και σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις (83 φόροι και εισφορές από το 2019). Υπογράμμισε ότι το επιπλέον πλεόνασμα κατανέμεται βάσει ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, με μέρος του να επιστρέφει στους πολίτες μέσω στοχευμένων μέτρων.

Για τα δημοσιονομικά περιθώρια και τη ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος και θα αξιοποιηθεί με υπεύθυνο τρόπο, χωρίς «ευκαιριακές παροχές», αλλά με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αναφορικά με τη φορολογία, υπερασπίστηκε τη στρατηγική μείωσης άμεσων φόρων αντί του ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις ΦΠΑ δεν αποδίδουν πλήρως στους καταναλωτές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά οι φορολογικοί συντελεστές και έχει αναπροσαρμοστεί η κλίμακα εισοδήματος.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε σταθερή οικονομική πολιτική, αποφυγή λαϊκισμού και συνέχιση μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει ως εξής:

Σωτήρης Πολύζος: Υπουργέ, καλησπέρα σας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Μεγάλη μου χαρά που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.

Σωτήρης Πολύζος: Και δική μου. Η προσφώνηση άλλαξε; Έγινε, κύριε πρόεδρε, μετά την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Μόνο στο πλαίσιο των συνεδριάσεων.

Σωτήρης Πολύζος: Μάλιστα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ένας εκ των υπουργών, όπως ξέρετε, αναλαμβάνει το ρόλο του Πρόεδρου του Eurogroup, εφόσον εκλεγεί από τους συναδέλφους του, οπότε αυτό αφορά μόνο το πλαίσιο αυτών των συνεδριάσεων. Κατά τα άλλα είναι με βάση το ότι όλοι είμαστε υπουργοί οικονομικών, οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Σωτήρης Πολύζος: Ναι, όχι εννοώ και στην Ελλάδα αν άλλαξε η προσφώνηση. Αν δημιουργεί μια αμηχανία, επειδή είναι προφανώς κυρίαρχη η ιδιότητα αυτή του Προέδρου του Eurogroup.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ξέρετε, νομίζω ότι περισσότερο στην Ελλάδα το αντιλαμβανόμαστε έτσι και με όρους, θα το πω, εθνικής υπερηφάνειας, ότι κατάφερε η χώρα μέσα σε μια δεκαετία, εκεί που βρισκόταν στο χείλος της εξόδου από το ευρώ, πλέον να έχει την προεδρία ουσιαστικά της Ευρωζώνης, ουσιαστικά των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι κατά βάση, εγώ θα έλεγα, υπογραμμίζει τις σωρευτικές προσπάθειες του ελληνικού λαού. Να το πω πως θα αισθάνομαι; Ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια δεν ίδρωσε, μάτωσε για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι κάτι το οποίο μας αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ότι έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εδώ. Δεν θα ισχυριστώ προφανώς ότι ακόμη δεν έχουμε προβλήματα, τα προβλήματα δεν επιμένουν, αλλά θα ισχυριστώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από εκείνο στο οποίο βρεθήκαμε πριν από πολύ λίγα χρόνια. Και στο τέλος της ημέρας η λέξη αλήθεια, κύριε Πολύζο, επειδή μου αρέσει αυτό να το θυμάμαι, ετυμολογικά, σημαίνει μη λήθη, να μην ξεχνάς. Και καλό είναι να μην ξεχνάμε, γιατί όπως ξεχνάει το παρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.

Σωτήρης Πολύζος: Χαίρομαι που χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα, το μάτωσε γιατί η βάση της κοινωνίας έτσι βίωσε αυτό που πέρασε για πάρα πολλά χρόνια και κάποιοι περνούν ακόμη. Και θέλω να δούμε, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση, όπως και αυτή η χρήση του καλύτερου που κάναμε για τα ελληνικά νοικοκυριά, που είπε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αν αυτό που έχετε κάνει μέχρι τώρα είναι το καλύτερο, γιατί την ακούτε την γκρίνια. Δεν είναι τόσο υπόγεια η γκρίνια, θέλω να πω φτάνει και στα δικά σας αυτιά. Είχαμε ένα πλεόνασμα της τάξεως του 4,9% του ΑΕΠ, όταν η εκτίμηση ήταν ότι θα πάμε στο 3,7%, και όλοι αναρωτιόμαστε. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε δεν θέλουμε πάλι να εκτροχιαστούμε. Καταλαβαίνουμε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη νέα κρίση που προέκυψε από τη Μέση Ανατολή τη διάρκεια της, τη λήξη της. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και άλλα μαξιλαράκια. Αλλά επιστρέφουν λιγότερα στους πολίτες από αυτά που κανονικά έχετε πάρει ως πλεόνασμα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό έχει να κάνει, όπως ξέρετε, με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ποια ήταν η διαφορά; Η διαφορά ήταν ότι πήγαμε από το 3,7% στο 4,9%. Αυτό είναι το έξτρα πλεόνασμα, το οποίο έχουμε φέτος. Αυτό είναι περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 2,9 εμείς πόσο μπορούμε να ξοδέψουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες; Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες; Σου λένε ότι το κομμάτι το οποίο αφορά στον κλασικό τρόπο με τον οποίο η οικονομία σου αναπτύσσεται πρέπει να το γυρίζεις πίσω στο χρέος, ειδικά αν είσαι μια χώρα υπερχρεωμένη. Αυτό είναι, αν θέλετε, και τα μαθήματα της ελληνικής κρίσης τα οποία συνολικά άλλαξαν το πλαίσιο στο οποίο κινούνται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο εμείς.

Άρα το 1 δισ. ευρώ μπορούσαμε να ξοδέψουμε. Πόσο έχουμε ξοδέψει από αυτό; Σας απαντώ ευθέως, τα 800 εκατομμύρια. Κρατάμε 200 εκατομμύρια για πυρομαχικά, για τα επόμενα βήματα της κρίσης. Τριακόσια εκατομμύρια ήταν τα πρώτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα οποία ανακοινώσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, και τα 500 εκατομμύρια, το μισό δισ. ήταν τα μέτρα, τα οποία ανακοινώσαμε ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο την περασμένη εβδομάδα. Άρα, το κομμάτι που μπορεί να επιστρέψει πίσω στους πολίτες, κύριε Πολύζο, επιστρέφει, και εγώ θα πω ότι επιστρέφει με έναν πολύ στοχευμένο τρόπο, και επιστρέφει και σε μια συγκυρία, όπου όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή, όπως ξεκινήσατε κι εσείς την κουβέντα μας, πλέον μετέχω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο των Υπουργών των Οικονομικών με την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup. Αν ακούσατε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποια είναι η συζήτηση, δεν είναι μια συζήτηση που έχουν έξτρα δημοσιονομικό χώρο, που σου επιστρέφει στην κοινωνία, είναι μια συζήτηση από πού θα κόψουν. Άρα, είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο. Ξανά, δεν θα σας ισχυριστώ ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Θα σας ισχυριστώ, όμως, ότι πρέπει, ειδικά και στον πολιτικό διάλογο με την αντιπολίτευση, έγραψα γι’ αυτό και ένα άρθρο στην «Εφημερίδα των Συντακτών», λέγοντας «ελάτε να διαφωνήσουμε, ελάτε να πούμε πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είχαν δοθεί αυτά τα μέτρα, αλλά δεν μπορούμε να διαφωνούμε επί της πραγματικότητας, γιατί το ποσό είναι αυτό». Οποιοδήποτε άλλο ποσό, οποιοδήποτε αύξηση του ποσού, να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα απαιτούσε να πάρουμε μέτρα. Δηλαδή, αν πηγαίναμε πάνω από το 1 δισεκατομμύριο, ακόμη και στο 1,1, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα απαιτούσαν από εμάς να πάρουμε ισόποσα μέτρα, δηλαδή αύξηση φορολογίας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό λέει το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Οποιοσδήποτε λέει κάτι άλλο, πολύ απλά λέει ψέματα, για να το πω, κάθετα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να μπορούμε να διεξάγουμε το διάλογο εντός αυτού του πλαισίου, γιατί ξέρετε, το αναφέρετε και στην αρχή. Επιτρέψτε μου να το πω όχι ως Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Κυβέρνησης και ως κάποιος που είναι 43 ετών. Ανήκω σε μια γενιά η οποία βίωσε τι σημαίνει να παραλαμβάνει το λογαριασμό από την προηγούμενη. Ο στόχος μας δεν είναι να τον παραδώσουμε στην επόμενη και να κάνουμε τα ίδια λάθη που έκαναν οι προηγούμενοι μόνο και μόνο για να έχουμε ένα πολιτικό πλεονέκτημα ή να λέμε κάτι που είναι αρεστό. Εμείς έχουμε μπει στην πολιτική για να είμαστε χρήσιμοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο ο κόσμος εν τέλει εκτιμά περισσότερο και σίγουρα το εκτιμά περισσότερο μακροπρόθεσμα.

Σωτήρης Πολύζος: Άρα μας λέτε, για να κλείσουμε με αυτό το πεδίο, ότι έχουμε ένα ακόμη μαξιλάρι τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ. Λέω τουλάχιστον αυτά, διότι θυμίζω στην πρώτη ανακοίνωση, πάλι για μισό δισ. ευρώ μιλούσαμε, αλλά είχατε πει, τα 200 δεν θα προέλθουν από τα κρατικά ταμεία, θα προέλθουν από την επιπλέον φορολόγηση του τζόγου, οπότε μπορεί πάλι να προκύψει κάτι ανάλογο. Η Θεσσαλονίκη, όμως, πώς θα εξυπηρετηθεί και μάλιστα στην τελική ευθεία των εκλογών, γιατί κακά τα ψέματα, ευχάριστη θέλει να είναι η παράταξη που έχει τα ηνία της χώρας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Να τα διαχωρίσουμε λίγο, διότι το ένα πράγμα αφορά τη χρονιά τη φετινή, το 2026, και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τί αφορά; Αφορά το μέλλον, αφορά την επόμενη χρονιά και μετά, το ‘27. Οι ανακοινώσεις που έκανε πέρυσι ο Πρωθυπουργός, σας θυμίζω, αφορούσαν τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ξεκίνησε με ισχύ την πρωτοχρονιά φέτος. Άρα, είναι δύο διακριτά πράγματα. Ακουμπάει το ένα το άλλο, προφανώς, με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικούς δημοσιονομικούς χώρους, χονδρικά μιλώντας. Τώρα, σε πρώτη φάση να πω ότι έχουμε άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για φέτος. Το χαρακτήρισα πριν «πυρομαχικά» με ποια έννοια; Δεν θα ήταν υπεύθυνο εκ μέρους μας να μπούμε σε μια διαδικασία να μοιράσουμε το σύνολο του ποσού. Διότι πάρα πολύ απλά τα Στενά του Ορμούζ ακόμη αντιμετωπίζουν κρίση, αντιμετωπίζουν πρόκληση. Είναι κλειστά. Ανοίγουν, κλείνουν. Άρα, αυτό το πράγμα από μόνο του τί μας λέει; Μας λέει ότι εμείς πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα επόμενα βήματα αυτής της κρίσης ενδεχομένως. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό; Γιατί αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός στους πολίτες, αυτό το οποίο έχω επαναλάβει και εγώ ποιο είναι; Θα είμαστε μαζί σας σε κάθε βήμα αυτής της κρίσης. Άρα, χρειάζεται να έχουμε αυτό το μαξιλάρι. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση που λέτε αφορά τη ΔΕΘ. Εκεί να ξεκινήσω λίγο αξιακά πρώτα. Λέτε «είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές»…πράγματι έτσι είναι. Δεν έχουμε, όμως, στόχο να είμαστε «ευχάριστοι» - να το πω έτσι – με τον τρόπο με τον οποίο το περιγράφετε.

Δείτε λίγο τι κάναμε πέρυσι. Πέρυσι κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε με βάση το πόσα παιδιά έχεις, με βάση το πόσων ετών είσαι. Για τα νέα παιδιά κάτω των 25 ετών θυμίζω ότι η φορολογική κλίμακα είναι μηδέν, οι πρώτες. Και με βάση το που μένεις. Γιατί πήγαμε σε πάρα πολλά χωριά στην Επικράτεια και απαλείψαμε τον ΕΝΦΙΑ. Είχε μια φιλοσοφία, δηλαδή, αυτό το οποίο κάναμε. Και νομίζω ότι ο κόσμος…ξέρετε…το έχουμε βιώσει μεταπολιτευτικά αυτό, κύριε Πολύζο. Ανεξάρτητα - εγώ θα πω - από την παράταξη η οποία κυβερνά. Ο κόσμος δεν θα έρθει να σε ψηφίσει στη βάση μιας ανακοίνωσης που θα κάνεις στο τέλος ή κάποιας ευκαιριακής κίνησης, να το πω έτσι. Ο κόσμος εκτιμά τη συνέπεια. Ο κόσμος εκτιμά το σταθερό χέρι στο τιμόνι. Ο κόσμος εκτιμά να κάνεις τα σωστά πράγματα και βασικά να ξέρεις τι κάνεις. Αυτό, λοιπόν, το οποίο θα δείτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από εμάς στο Οικονομικό Επιτελείο φέτος, θα είναι κατά κάποιον τρόπο κάτι ανάλογο με αυτό το οποίο είδατε πέρυσι. Ξέρουμε προς τα που θέλουμε να πάμε τη χώρα. Ξέρουμε βήμα-βήμα πως οικοδομείται η Ελλάδα που θέλουμε. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα και προκλήσεις φυσικά. Είναι όπως τα περιγράψατε στην αρχή. Εγώ μπορώ να σας ισχυριστώ ότι έχουν λυθεί πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα αν συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα του 2019. Αλλά από την άλλη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε και ιστορικές εκκρεμότητες, φυσικά. Περάσαμε μια υπαρξιακή χρήση που η χώρα γονάτισε, ο κόσμος μάτωσε. Αυτά όλα δυστυχώς θέλουν χρόνια για να λυθούν, αλλά είμαστε σε μια καλή πορεία και ξέρουμε πώς να πάμε την Ελλάδα ένα, δύο, τρία και τέσσερα βήματα παρακάτω. Συνεπώς, ο δημοσιονομικός χώρος το 2027 είναι γνωστός από τώρα, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ξέρουμε, λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε, και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν δια στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν θα είναι απλώς κάτι που θα κοιτάει τις επόμενες εκλογές. Θα είναι κάτι που θα κοιτάει, καταρχήν, την επόμενη τετραετία - αλλά, εγώ θα σας πω, την επόμενη γενιά. Γιατί η Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε είναι μια χώρα που έχει λιγότερα βάρη για τον κόσμο, λιγότερα βάρη για τις επιχειρήσεις. Έχουμε αφαιρέσει 83 φόρους και εισφορές από το 2019 και μετά. Εγώ θα σας ισχυριστώ ότι καμία κυβέρνηση ιστορικά δεν εστίασε τόσο πολύ στο να φέρει φόρους και να μειώνει εισφορές, στο να απαλείφει βάρη, στο να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία και η κοινωνία λειτουργούν. Και θα εστιάσουμε κυρίως σε εκείνους που πρέπει να στηρίξουμε παραπάνω γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι και ποιοι είναι.

Σωτήρης Πολύζος: Δύο ακόμη ερωτήματα, γιατί κι εσείς έχετε πολύ πυκνό πρόγραμμα, αλλά πριν φύγουμε από τη ΔΕΘ, επειδή ακούγονται νούμερα, θα το αφήσετε να σέρνεται μέχρι τότε, ή μία τάξη μεγέθους, για να τελειώνουν τα σενάρια, αν θα είναι 1 δισ. ευρώ, αν θα είναι 2 δισ. ευρώ, αν θα είναι 1,5 δισ. ευρώ…θα το μαζέψετε σε αυτή τη διαδρομή; Γιατί έχουμε μήνες ακόμη μπροστά μας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ο τελικός χώρος μοιραία ανακοινώνεται εκείνη τη στιγμή, γιατί γίνονται επεξεργασίες μέχρι τέλους, και δυστυχώς αυτό είναι ένα σενάριο, το οποίο όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερο ευχάριστο σε κανέναν Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχει ένας καταρχήν χώρος, της τάξεως του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ - λέω, καταρχήν, γιατί αυτός είναι ο χώρος σήμερα - αλλά από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, όχι ποσοτικά, ποιοτικά, να δούμε πώς οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό είναι εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν σε εμένα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, στην κυβέρνηση συνολικότερα, αλλά και σε όλους όσοι θα δουν αυτά τα μέτρα και θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους, θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να πουν ότι έγινε πραγματικά κάτι το ευεργετικό, αλλά εγώ θα σας πω, και κάτι το σωστό.

Γιατί αυτά τα δύο πολλές φορές δεν είναι απολύτως τα ίδια, πολλές φορές κοιτάζουμε το βραχυπρόθεσμο. Δεν θέλουμε ως κυβέρνηση να στοχεύουμε το βραχυπρόθεσμο. Και αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο κινηθήκαμε και σε αυτά τα μέτρα που ανακοινώσαμε τώρα, ποια ήταν η φιλοσοφία τους; Και πέρυσι, αντιστοίχως, όταν είχαμε ένα καλύτερο πλεόνασμα του αναμενόμενου, επιλέξαμε να πάρουμε μόνιμα μέτρα κυρίως. Κάναμε αυτό που λέει η Κομισιόν, μέτρα προσωρινά, μέτρα στοχευμένα, μέτρα παραμετροποιημένα για την ενεργειακή κρίση. Κάποια από αυτά τα μέτρα έχουν αυτό το χαρακτήρα, π.χ. επιδότηση στο diesel, π.χ. επιδότηση στα λιπάσματα : το 15% που πάει τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου.

Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρεμβαίνει κανείς με έναν τρόπο που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, να παρεμβαίνει στο εδώ και στο τώρα, αλλά να κοιτάζει και το μακροπρόθεσμο.

Και επιτρέψτε μου να πω κάτι με το οποίο όφειλα να έχω ξεκινήσει μιας και βρίσκομαι στη Λάρισα. Ότι πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμάκο, και να ανακοινώσουμε από κοινού, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι οι πολίτες της Λάρισας ζητάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μετεγκατασταθεί το Τελωνείο.

Λοιπόν, το ανακοινώσαμε και δεσμευτήκαμε γι' αυτό και δεσμεύτηκα και εγώ, ως Υπουργός Οικονομικών σε συνεργασία με τον κ. Πιτσιλή και το αναφέρω εδώ, γιατί έχει μεγάλη διαφορά και μεγάλη αξία να παρεμβαίνεις στο πεδίο. Η φιλοσοφία αυτή είτε αφορά, την επίσκεψη σήμερα του Υπουργού Οικονομικών, εμού, στη Λάρισα, είτε αφορά τα μέτρα που ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, διαπνέεται από μια κοινή φιλοσοφία: Να παρεμβαίνουμε θετικά στην καθημερινότητα των πολιτών, να λύνουμε ιστορικές εκκρεμότητες… για πόσα χρόνια ακούμε ότι το Τελωνείο πρέπει να φύγει από εκεί που βρίσκεται στη Λάρισα, για πόσα χρόνια πρέπει να το ζητάνε οι πολίτες… αλλά και από την άλλη πλευρά να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα απρόβλεπτα.

Να ανταποκρινόμαστε, δηλαδή, και σε όλες εκείνες τις κρίσεις, οι οποίες προκύπτουν στην πορεία - το να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι μια κρίση την οποία μπορεί κανείς εύκολα να προβλέψει ιστορικά, δεν είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά να μπορείς να έχεις μια οικονομία ανθεκτική και μια κοινωνία ανθεκτική για να μπορέσει να μεταβολίσει και να απορροφήσει το σοκ και να πάει τη χώρα τη βήμα παρακάτω παρά την δυσκολία την οποία θα κλείσει να αντιμετωπίσει.

Σωτήρης Πολύζος: Μάλιστα Κύριε Υπουργέ, σε προηγούμενο χρόνο ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα δούμε να περιορίζονται οι συντελεστές του ΦΠΑ στο 21% και στο 11%. Σήμερα, λέει η πολιτεία, ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ήταν λάθος εκείνη η δήλωση ή είναι λάθος ο σημερινός υπολογισμός.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Μισό λεπτό. Έχουμε μειώσει άμεσους φόρους, να το επαναλάβω ξεκινώντας καταρχήν αξιακά. Τι ήρθε αυτή η κυβέρνηση να κάνει; Να αναπτύσσει την οικονομία ενώ έχει πλεονάσματα και ενώ αποκλιμακώνει το χρέος. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις μαζί. Και κάνοντάς τα μαζί η Ελλάδα είναι έτοιμη να πετύχει τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της παρεμπιπτόντως. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε την χαμηλότερη καταγεγραμμένη ανεργία στην ιστορία μας.

Ξαναλέω αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Θέλουμε καλύτερους μισθούς. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα συνολικά της οικονομίας και είμαστε ήδη σε καλή τροχιά. Πρώτη παρατήρηση.

Δεύτερη παρατήρηση, τι κάνουμε τι καν για να το πετύχουμε αυτό;

Επαναλαμβάνω έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές από το 2019. Τι κάναμε στην προηγούμενη ΔΕΘ; Είχαμε 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό χώρο. Λοιπόν, ποιο ήταν το δίλημμα που είχε η πολιτεία; Τα δίνει απευθείας στον κόσμο, μειώνοντας τους άμεσους φόρους ή μειώνει το ΦΠΑ; Ξέρετε, στο δεύτερο, έχεις το εξής δίλημμα: μπορείς να το κάνεις σε κάποιες περιπτώσεις, στοχευμένα, το εισηγήθηκα στον Πρωθυπουργό π.χ. για τα νησιά, γιατί στις περιοχές εκείνες κρίναμε ένα διαφορετικό καθεστώς, ναι.

Σωτήρης Πολύζος: Στα νησιά έχουν διαφορετικό καθεστώς

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ακριβώς. Γιατί εκεί πέρα κρίναμε ότι η απορρόφηση θα είναι πολύ καλύτερη από αυτό που μόλις τώρα θα σας περιγράψω. Υπάρχει μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει ότι από τη μείωση του ΦΠΑ, το 19% φτάνει στον κόσμο στο τέλος, όταν μειώσεις το ΦΠΑ - το 81% θα το κρατήσει η επιχείρηση. Οπότε, ρωτώ και αυτούς που μας βλέπουν, προτιμάτε, αν έχουμε 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ, να φτάσουν απευθείας σε εσάς ή να διαμεσολαβηθούν;

Κρίναμε, λοιπόν, ότι πρέπει να κάνουμε τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων της Μεταπολίτευσης και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε τον κόσμο με βάση τα στοιχεία τα οποία είπα πριν, την ηλικία, το πόσα παιδιά έχεις, να δημιουργήσουμε - ο ανώτερος συντελεστής, το 44%, να πάει πάνω από τις 60.000, και όχι πάνω από τις 40.000 ως ίσχυε- και να βοηθήσουμε και τη μεσαία τάξη, άρα, να κάνουμε μια συνολική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε στη χώρα μας.

Αυτό δεν πάει να πει ότι σε κάποιες στοχευμένες περιπτώσεις δεν θα κοιτάξουμε και το ΦΠΑ, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Αλλά αυτό πάει να πει ότι, όταν έχουμε ένα δίλημμα, αν τα χρήματα αυτά, γιατί αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γυρίζουν απευθείας στον κόσμο, θα φτάνουν απευθείας σε εκείνους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη ή όχι - με συγχωρείτε, αλλά για μένα, και πιστεύω για τους περισσότερους Έλληνες το δίλημμα είναι αυταπόδεικτο - απαντάς με αυταπόδεικτο τρόπο, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Και ξέρετε, αυτό το λέω και ως απάντηση, και σε όσα ακούω από την αντιπολίτευση, γιατί ακούω από την αντιπολίτευση να λέει ένα μενού, ότι θέλει να κάνει τα πάντα, αν αθροίσω τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, χρειαζόμαστε την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματά τους. Δεν είναι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παραβιάζουν τα προγράμματά τους, κύριε Πολύζο, όχι μόνο και τους κανόνες της οικονομίας, παραβιάζουν τους κανόνες της φυσικής.

Σωτήρης Πολύζος: Δεν έχετε συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει μία πολύ αντικειμενική αρχή να κάνει κοστολόγηση των προγραμμάτων;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Βεβαίως! Αναμένω με πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνεται αυτό στη χώρα μας. Ξέρετε, γιατί το λέω, δεν θα ισχυριστώ ότι κατέχουμε ως κόμμα την μία και μοναδική αλήθεια. Ζούμε σε δημοκρατία και δη σε ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Θα ισχυριστώ, όμως, ότι ο δημόσιος διάλογος στη χώρα μας, δυστυχώς, ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, δεν δείχνει να έχει μεταβολίσει, αν δω τι λέει, η Αντιπολίτευση στο μάθημα της κρίσης: 5,7 δισ. ευρώ ήταν η ΔΕΘ του ενός κόμματος, 4 δισ. ευρώ ήταν η ΔΕΘ του άλλου κόμματος. Υπέροχα, γιατί όχι 14 ή 24; Το θέμα είναι να μπορούμε. Γιατί η Ελλάδα αυτό βίωσε, χρεοκοπία. Το θεμελιώδες μάθημα είναι να μπορούμε να καθίσουμε επί των πραγματικών δεδομένων και να διαφωνήσουμε. Φυσικά.

Εκεί υπάρχουν εναλλακτικές οδοί, εναλλακτικές επιλογές. Εγώ λέω τα χρήματα να πάνε π.χ. απευθείας στον κόσμο, με μείωση άμεσων φόρων. Η αντιπολίτευση θέλει το ΦΠΑ; Nα το συζητήσουμε. Αλλά, στη βάση του πραγματικού ποσού, του συνολικού ποσού, όχι στη βάση μιας πραγματικότητας η οποία δεν υπάρχει. Διότι η πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει, ξέρετε τι έκανε κ. Πολύζο; Αυτό το οποίο βίωσαν όλοι και κυρίως, εγώ θα πω, οι νεότεροι σε αυτή τη χώρα, να χρεοκοπήσει ο τόπος και να πάρει το λογαριασμό μια γενιά ανθρώπων σήμερα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό το οποία είπα στην αρχή. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η γενιά το λογαριασμό στους επόμενους, δεν τον περνάει. Θα κάνουμε σωστά τη δουλειά και κάνοντάς τη σωστά, θα ωφεληθούν εν τέλει οι περισσότερες και οι περισσότεροι. Εν τέλει θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, εν τέλει η οικονομία θα αναπτυχθεί περισσότερο.

Και νομίζω ότι ο κόσμος, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, ξέρει ότι ο σωστός τρόπος, ο νοικοκυρεμένος τρόπος για να τα λύσεις είναι αυτός. Ο άλλος που υπόσχεται μαγικές λύσεις, ένα νόμο, ένα άρθρο, άπειρα ποσά που δεν υπάρχουν κλπ. δοκιμάστηκε σε αυτή τη χώρα και κόστισε όσα τα ποσά, τα οποία ισχυριζόντουσαν ότι θα βρουν.

Σωτήρης Πολύζος: Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε και εσείς ότι προφανώς θέλουμε καλύτερους μισθούς για όλους, αλλά σε αυτά τα έξι χρόνια έγιναν κάποιες αυξήσεις. Μπορεί να έχουμε το χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρώπη, αλλά έχουμε πολύ χαμηλό κατώφλι. Η γκρίνια είναι ότι έχουμε σε 40.000. Είδα, τι γίνεται στις άλλες χώρες. Η Ισπανία είναι στις 60.000, η Ιταλία 75.000, η Γαλλία 150.000 και η Γερμανία εκτινάσσεται στις 250.000. Σε ένα ζευγάρι που εύκολα μπορεί να φτάσει το 40.000, δεν είναι λίγο άδικο να πηγαίνουμε στο 44% τη φορολόγηση; Θέλω να πω, είναι στα σχέδιά σας να το αναπροσαρμόσετε αυτό;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό ήδη έχει αναπροσαρμοστεί. Έχει πάει στα 60.000 ευρώ . Το 44% είναι πάνω από τα 60.000 ευρώ και έχει μπει φορολογικός συντελεστής 39%, στα 40.000 με 60.000 ευρώ. Βάλαμε αυτό το νέο συντελεστή και αυτό είχε γίνει μετά την τελευταία ΔΕΘ. Δηλαδή, ισχύει από τον Ιανουάριο και αυτό το λόγο ενδεχομένως ακόμη δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς. Αλλά, η αλλαγή αυτή έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται.

Σωτήρης Πολύζος:Tί σημαίνει 39 με 60; 39% είναι μέχρι 60 λέτε.

Κυριάκος Πιερρακάκης: 39% είναι από 40.000 -60.000 ευρώ και το 44% είναι από 60.000 ευρώ και πάνω. Έχει γίνει δηλαδή μία αλλαγή σε σχέση με αυτό που περιγράφετε.

Σωτήρης Πολύζος: Μάλιστα, αυτό είναι το νέο κατώφλι.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρέπει να κάνουμε κι άλλες βελτιώσεις. Βλέπετε, τι με ρωτάτε; Με ρωτάτε κάτι που αφορά τους άμεσους φόρους. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ. Πρέπει να μπορούμε, είτε αφορά τις επιχειρήσεις, είτε αφορά τους πολίτες, να πηγαίνουμε απευθείας εκεί που ο κόσμος θέλει να βιώσει την ελάφρυνση και να την κάνουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να φτάνει απευθείας στον κόσμο, ο οποίος μας βλέπει. Άρα, για να απαντήσω και σε αυτό που υπονοεί η ερώτησή σας, αν θα κάνουμε και άλλα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, σας λέω ναι, θα κάνουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Πρωθυπουργού, αυτή είναι η φιλοσοφία δική μου ως επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου και αυτό θέλουμε να πετυχαίνουμε το επόμενο διάστημα, αλλά αυτό είναι η συνάρτηση των δυνατότητων μας και η συνάρτηση της πραγματικότητας. Να μιλάμε με πραγματικά ποσά, όχι με φαντασιακά ποσά, όχι με πράγματα που δεν υπάρχουν ή υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας.

Σωτήρης Πολύζος: Σας ευχαριστώ θερμά κ. Υπουργέ! Εις το επανιδείν!

Κυριάκος Πιερρακάκης: Κι εγώ σας ευχαριστώ.