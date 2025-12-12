ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ελλάδα υπογράφει συμπληρωματική σύμβαση υποστήριξης του στόλου NH90
Επιχειρήσεις
10:24 - 12 Δεκ 2025

Η Ελλάδα υπογράφει συμπληρωματική σύμβαση υποστήριξης του στόλου NH90

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η NH Industries και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν συμπληρωματική σύμβαση υποστήριξης (Follow-On-Support/ FOS) για τον στόλο NH90 της Ελλάδας.
Η σύμβαση αυτή, αξίας 50 εκατ. ευρώ, έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεχνικής υποστήριξης για τον συγκεκριμένο στόλο. Για τα επόμενα πέντε χρόνια, προβλέπει την παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσίες συντήρησης με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του στόλου.
Ο Axel Aloccio, Πρόεδρος της NH Industries και Επικεφαλής του προγράμματος NH90 στην Airbus Helicopters δήλωσε σχετικά: «Η σύμβαση αυτή αποτελεί ορόσημο για την επιτυχία του στόλου NH90 στην Ελλάδα. Πρόσφατα παραδώσαμε το εικοστό (20ο ) και τελευταίο NH90 στον Ελληνικό Στρατό και αυτή η συμφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα, προηγμένης τεχνολογίας, ελικόπτερα θα είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση κρίσιμων αποστολών».
Το ελικόπτερο Τακτικών Μεταφορών, NH90 (Tactical Transport Helicopter / TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η ευρύχωρη καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί για μεταφορά έως και είκοσι (20) στρατιωτών πλήρως εξοπλισμένων για μάχη, να φιλοξενήσει δώδεκα (12) φορεία τύπου MEDEVAC ή να μεταφέρει εσωτερικό φορτίο λόγω της πλήρους πλάτους οπίσθιας ράμπας που διαθέτει.
Το NH90 TTH διαθέτει τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 100% fly-by-wire συστήματος ελέγχου σε ελικόπτερο παραγωγής προσφέροντας δυνατότητα ανώτερου χειρισμού και ασφάλεια, έναν πλήρως συνθετικό αεροσκελετό υψηλής αντοχής και προηγμένο αεροηλεκτρονικό σύστημα που εξασφαλίζει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέρα και νύχτα, και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρου αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις ένοπλες δυνάμεις που απαιτούν μια ενιαία, δια-λειτουργική λύση ικανή να υποστηρίζει ευρύ φάσμα αποστολών από απλή μεταφορά στρατευμάτων και ειδικές επιχειρήσεις έως αποστολές μάχης έρευνας και διάσωσης και αποστολές γενικής υποστήριξης. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περισσότερα από 530 NH90, μετρώντας πάνω από 500.000 ώρες πτήσης.
Η NHIndustries είναι η μεγαλύτερη κοινοπραξία στον χώρο των ελικοπτέρων και είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υποστήριξη του NH90, ενός από τους ηγέτες της νέας γενιάς στρατιωτικών ελικοπτέρων. Η εταιρεία αποτελεί σύμπραξη, της Airbus Helicopters (62,5%), της Leonardo (32%) και της GKN Fokker (5,5%), επιτυγχάνοντας έναν ισχυρό συνδυασμό κορυφαίων παικτών της αεροπορικής βιομηχανίας. Κάθε εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία και καταξιωμένη παρουσία στον τομέα της αεροδιαστημικής και προσφέρει κορυφαίες δεξιότητες και τεχνογνωσία στα ελικόπτερά της.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: €1,6 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας
Πολιτική

Παπαθανάσης: €1,6 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας

Μανδραβέλης: Μίλησα για τον «Φραπέ» και μου είπαν «θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ»
Ειδήσεις

Μανδραβέλης: Μίλησα για τον «Φραπέ» και μου είπαν «θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά
ΑΜΥΝΑ

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Πολιτική

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα
Ειδήσεις

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE
Ειδήσεις

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση - Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι εν μέσω πιέσεων στα «δεξιά» της

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ