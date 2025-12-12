Μανδραβέλης: Μίλησα για τον «Φραπέ» και μου είπαν «θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ»

«Να μετράμε τις κουβέντες μας για τον “Φραπέ”», είπε το πρωί της Παρασκευής (12/12) σε εκπομπή του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος της «Καθημερινής», Πάσχος Μανδραβέλης, αποκαλύπτοντας πως το προηγούμενο βράδυ, αφού μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του.

«Να σας πω κάτι προσωπικό. Να μετράμε τις κουβέντες μας για τον "Φραπέ". Χθες μίλησα στο δελτίο για τον "Φραπέ" και δέχτηκα θανατική απειλή. Ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ, θα σε καθαρίσουμε και τέτοια», είπε αρχικά ο κ. Μανδραβέλης για να συμπληρώσει στη συνέχεια:

«Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η Ελλάδα, νομίζω ότι ο κ. Ξυλούρης είναι το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί. Υπάρχει η Ελλάδα που τα συντηρεί αυτά τα δίκτυα».

Και καταλήγοντας είπε: «Εκεί, λοιπόν, στο ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε και παρά τα βήματα που γίνανε, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα».

Το σχόλιο του το βράδυ της Πέμπτης (11/12)

Το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο κ. Μανδραβέλης κλήθηκε να σχολιάσει όλα όσα έλαβαν χώρα στην Εξεταστική κατά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, σημειώνοντας πως όσα συνέβησαν δεν γίνονται «ούτε καν σε καφενείο».

«Δεν ξέρω τι γίνεται στα κρητικά καφενεία, αλλά σε καφενείο δεν το έχω ξαναδεί. Ένας μάρτυρας (σσ Φραπές) ο οποίος να μιλάει στον ενικό στους βουλευτές, να ακούω την κ. Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει ότι θα της στρίψει το λαρύγγι. Μένω άφωνος», είπε.

Το σχετικό απόσπασμα εδώ: