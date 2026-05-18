ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου
Ανακοινώσεις
16:07 - 18 Μάι 2026

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ προχώρησε στην  υπογραφή σύμβασης υπεργολαβίας με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την προμήθεια και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών επενδύσεων HPL στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι.

Το έργο, συνολικού ύψους €3,38 εκατ., εντάσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα και περιλαμβάνει εφαρμογές υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, με αυστηρές προδιαγραφές βιωσιμότητας και πιστοποίηση LEED.

Την ευθύνη του project management αναλαμβάνει η ELTOP, θυγατρική του Ομίλου INTERWOOD, η οποία λειτουργεί ως εξειδικευμένος βραχίονας τεχνικής υλοποίησης και διαχείρισης σύνθετων έργων.

Η συγκεκριμένη ανάθεση αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας του σε μεγάλα έργα υποδομών και κατασκευών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δραστηριοποίηση της INTERWOOD σε έργα εθνικής κλίμακας δεν αποτελεί αποσπασματική επιχειρηματική επιλογή, αλλά μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην οργανωτική του δομή, στην τεχνική εξειδίκευση και στη λειτουργική του επάρκεια, προκειμένου να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις σύνθετων έργων που προϋποθέτουν:

  1. ισχυρό πλαίσιο project governance
  2. υψηλή διαχειριστική επάρκεια
  3. τεχνική ακρίβεια και αξιοπιστία
  4. βιώσιμες και πιστοποιημένες κατασκευαστικές λύσεις

Η συμμετοχή στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση της INTERWOOD σε έργα αυξημένης κλίμακας και τεχνικής πολυπλοκότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ομίλου σε έναν τομέα με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη με Παπασταύρου για Chevron και πυρηνική ενέργεια
Πολιτική

Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη με Παπασταύρου για Chevron και πυρηνική ενέργεια

Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο Interrreg Ελλάδα-Αλβανία
Ειδήσεις

Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο Interrreg Ελλάδα-Αλβανία

Δομική Κρήτης: Σύμβαση €9,19 εκατ. για επέκταση - ολοκλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ίο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Δομική Κρήτης: Σύμβαση €9,19 εκατ. για επέκταση - ολοκλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ίο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πρεμιέρα» για την 35ετή σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πρεμιέρα» για την 35ετή σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ