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Δένδιας από Βρυξέλλες: Συναγερμός για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
Πολιτική
21:15 - 12 Μάι 2026

Δένδιας από Βρυξέλλες: Συναγερμός για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα, κατά τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση υπουργών Άμυνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα 12/5 στις Βρυξέλλες.

Στη συνεδρίαση έλαβαν επίσης μέρος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχάιλο Φεντόροφ, γεγονός που ανέδειξε τη διευρυμένη διεθνή διάσταση των συζητήσεων.

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ επικύρωσαν τη συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ενέκριναν την πρώτη φάση εφαρμογής της, ενώ ενημερώθηκαν και για την επικαιροποίηση της Ανάλυσης Απειλών. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Δένδιας έθεσε επίσης το ζήτημα της ανέλκυσης μη επανδρωμένου θαλάσσιου οχήματος (USV) στην Ελλάδα, ενημερώνοντας τους ομολόγους του και τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το συγκεκριμένο drone είναι ουκρανικής προέλευσης. Όπως τόνισε, το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι στη συζήτηση θα τεθούν κρίσιμα θέματα για την ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα του θαλάσσιου drone, σημειώνοντας ότι η παρουσία του στην περιοχή επηρεάζει άμεσα την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, χαρακτηρίζοντας το θέμα «εξαιρετικά σοβαρό».

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