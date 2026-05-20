ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας
ΑΜΥΝΑ
15:45 - 20 Μάι 2026

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Grant Thornton και η Seeders υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας με αντικείμενο την από κοινού παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της αμυντικής αγοράς, σε μια περίοδο που η Ευρώπη επανασχεδιάζει την αμυντική της αρχιτεκτονική και η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κόμβο στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη.  

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της Grant Thornton στο συμβουλευτικό οικοσύστημα της αμυντικής αγοράς και έρχεται να αξιοποιήσει τις συμπληρωματικές δυνατότητες των δύο οργανισμών, την εμβέλεια, την τεχνογνωσία και τις υποδομές της Grant Thornton ως κορυφαίου παρόχου συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, και την εξειδικευμένη εμπειρία της Seeders και της THYREON, του Defence & Security Business Unit της, στον αμυντικό τομέα. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας λύσεων σε εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται ή επιδιώκουν πρόσβαση στην αμυντική αγορά.

Το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η υποστήριξη προγραμμάτων του European Defence Fund (EDF), η αμυντική καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, η συμβουλευτική σε αμυντικές προμήθειες και ανάπτυξη οργανωτικής ικανότητας, η προστασία κρίσιμων υποδομών, τα συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων, καθώς και η εμπλοκή με θεσμικούς φορείς όπως το NATO, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας (EDA) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Grant Thornton και η Seeders επιδιώκουν να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμυντική και τεχνολογική αγορά, ανταποκρινόμενες στις αυξημένες απαιτήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η αμυντική αγορά αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με αυξανόμενη ζήτηση για υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Grant Thornton, ανταποκρινόμενη σε αυτή την νέα πραγματικότητα, διευρύνει το portfolio υπηρεσιών της και διαμορφώνει ενεργό παρουσία στο συμβουλευτικό οικοσύστημα της αμυντικής αγοράς. Η συνεργασία με τη Seeders, έναν οργανισμό με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και βαθιά γνώση του τομέα, μας επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένες και ουσιαστικές λύσεις στους πελάτες μας, συνδυάζοντας την εμβέλεια και τις δυνατότητες του δικτύου μας με την τεχνογνωσία που απαιτεί αυτός ο ιδιαίτερος χώρος.»

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Μιχανετζής, CEO της Seeders και Founder and Strategic Lead της THYREON σημείωσε: «Η ευρωπαϊκή αμυντική αγορά αναδιαμορφώνεται με ρυθμό άνευ προηγουμένου, και η Ελλάδα διαθέτει την τεχνογνωσία, τη βιομηχανική βάση και τη γεωστρατηγική θέση για να διεκδικήσει ουσιαστικό ρόλο. Η μετάβαση όμως από το δυναμικό σε πραγματική συμμετοχή απαιτεί εξειδικευμένες δομές, μεθοδολογία και πρόσβαση στα κρίσιμα ευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό ακριβώς το κενό ήρθε να καλύψει η THYREON, το Defence & Security Business Unit της Seeders, ως η πρώτη ολοκληρωμένη δομή υποστήριξης της εισόδου ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά. Μέσα από το δίκτυο ανωτάτων εν αποστρατεία στελεχών THYREON Corps, την πλατφόρμα στρατηγικής πληροφόρησης THYREON Signal, και τα πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης D2B και DIO, παρέχουμε ένα συνεκτικό μοντέλο επιχειρησιακής ετοιμότητας.Η στρατηγική συνεργασία με την Grant Thornton επικυρώνει αυτό το μοντέλο και το διευρύνει. Συνδυάζοντας τη χρηματοοικονομική, οργανωτική και διεθνή ισχύ της Grant Thornton με τη δική μας βαθιά γνώση του αμυντικού περιβάλλοντος και των θεσμικών φορέων, δημιουργούμε ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις που επιδιώκουν θέση στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»
Ειδήσεις

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
20/05/2026 - 16:25

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:18

Σάλος από το βίντεο Μπεν-Γκβιρ με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου: Παρέμβαση Σαάρ και διεθνείς αντιδράσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 16:16

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 15:53

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Πολιτική
20/05/2026 - 15:46

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Οικονομία
20/05/2026 - 15:45

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος - Στα €400,5 δισ. στο α’ τρίμηνο 2026

ΑΜΥΝΑ
20/05/2026 - 15:45

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 15:40

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:36

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ