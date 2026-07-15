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Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο
Πολιτική
15:04 - 15 Ιουλ 2026

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Reporter.gr Newsroom
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Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Fulgor - Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε. του Ομίλου Cenergy Holdings στο Σουσάκι Κορινθίας επισκέφτηκε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο προηγμένες εγκαταστάσεις υποβρύχιων καλωδίων στον κόσμο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με την διοίκηση, αλλά και με τους εργαζομένους. Η εταιρεία εξάγει σε συνολικά 60 χώρες, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στις επενδύσεις που έχουν γίνει, έχουν δημιουργηθεί περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στις 15 Ιουλίου 2025, πριν από έναν χρόνο ακριβώς, στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων που συγκάλεσε ο κ. Θεοδωρικάκος, εγκρίθηκε η επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας της Fulgor - Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε.. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης επένδυσης ανέρχεται σε 76,49 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση 23 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ δημιουργούνται 60 θέσεις εργασίας. Με την επένδυση αυτή αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα και η επέκταση της παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης κατά 200 χλμ./έτος, μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων και της προμήθειας νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Τον Υπουργό Ανάπτυξης συνόδευσε στην επίσκεψή του η Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Επισκεφτήκαμε σήμερα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια του Ομίλου Cenergy Holdings. Εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει υποστηρίξει πολύ σημαντικές επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και αναβάθμισης της παραγωγικής δυνατότητας με 23 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγές. Και έπεται συνέχεια γιατί είναι από τις πιο σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις στη χώρα.

Εδώ όμως τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πιάνουν πραγματικά τόπο, διότι η επιχείρηση αυτή πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στην κατασκευή καλωδίων και σωλήνων. Είναι μπροστά σε καινοτομία, εξάγει σε 60 χώρες του κόσμου, κάνοντας πολύ ισχυρή την εικόνα της χώρας και συμβάλλοντας πάρα πολύ θετικά στην ελληνική οικονομία.

Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις έπιασαν δουλειά εδώ τα τελευταία μόνο χρόνια περίπου 2.000 άνθρωποι με μισθούς πολύ καλύτερους από τον μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει με πράξεις την ελληνική βιομηχανία, γιατί δίνει δύναμη, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στην οικονομία μας που είναι απαραίτητη για την ευημερία όλο και περισσότερων Ελλήνων. Μόνο τα τελευταία έξι χρόνια έχουν πιάσει δουλειά στη βιομηχανία 60.000 εργαζόμενοι, πάρα πολλοί από αυτούς νέοι άνθρωποι που διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες και προοπτικές στη ζωή τους».

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