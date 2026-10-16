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Νέος CEO της Intracom ο Λυκούργος Αντωνόπουλος – Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Επιχειρήσεις
15:25 - 16 Οκτ 2026

Νέος CEO της Intracom ο Λυκούργος Αντωνόπουλος – Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Reporter.gr Newsroom

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Η Intracom Defense (IDE) ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα, σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2026.

Στο πλαίσιο της νέας σύνθεσης, ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, ορίστηκε επίσημα ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας και ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή ισχυροποιεί τη διοικητική δομή της IDE, διασφαλίζοντας την άμεση ευθυγράμμιση της στρατηγικής της διοίκησης με τους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας.

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της IDE διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μιχαήλ Κ. Τσαμάζ, Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Λυκούργος Α. Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
  • Σταύρος Α. Μπάνος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Αβραάμ Ε. Μωυσής - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Αγγελική Α. Πετροπούλου - Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDE, αναφορικά με τη νέα διοικητική σύνθεση της εταιρείας, δήλωσε ότι: «Το νέο Δ.Σ. θα θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της ηγετικής θέσης της IDE στην παγκόσμια αμυντική αγορά».

Αναφερόμενος στην ανάληψη των καθηκόντων του, ο CEO της εταιρείας, Λυκούργος Αντωνόπουλος, δήλωσε: «Ως Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDE, αναλαμβάνω το νέο μου ρόλο με ιδιαίτερη εκτίμηση για όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα η εταιρεία και οι άνθρωποί της, αλλά και με αίσθημα ευθύνης και δέσμευση για την ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της, την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών και της τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα».

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