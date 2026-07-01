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Intracom Defense: Υπογράφει σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR
Επιχειρήσεις
11:36 - 01 Ιουλ 2026

Intracom Defense: Υπογράφει σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR

Reporter.gr Newsroom
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Η INTRACOM DEFENSE (IDE) υπέγραψε σύμβαση με τη MBDA Deutschland GmbH για την ανάπτυξη και τη σειριακή παραγωγή της λύσης ζεύξης δεδομένων (data link) του πυραύλου DEFENDAIR (πρώην SADM – Small Anti-Drone Missile). Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών πυραύλων που έχει αναπτύξει η IDE, καθώς και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της στα προηγμένα αμυντικά ηλεκτρονικά και τακτικά συστήματα επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο του έργου, η IDE θα αναλάβει την ανάπτυξη, την κατασκευή πρωτοτύπων, την υποστήριξη ενσωμάτωσης σε διαφορετικές πλατφόρμες, καθώς και τη δημιουργία της γραμμής παραγωγής για τη μελλοντική σειριακή κατασκευή του ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνιών, τόσο στο επίγειο τμήμα όσο και στον πύραυλο, καλύπτοντας πλήρως τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του DEFENDAIR.

Το πρόγραμμα DEFENDAIR ενισχύει τη θέση της IDE στο ταχέως εξελισσόμενο ευρωπαϊκό οικοσύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (Counter-UAS) και υποστηρίζει ευρύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση ολοκληρωμένων, κινητών, κλιμακούμενων και οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων αεράμυνας έναντι των αναδυόμενων απειλών από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα.

Η IDE, μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, σε υπερσύγχρονες βιομηχανικές υποδομές και σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, έχει αναπτύξει ανταγωνιστικές τεχνολογικές δυνατότητες που της επιτρέπουν να υποστηρίζει με επιτυχία απαιτητικά αμυντικά προγράμματα νέας γενιάς στη διεθνή αγορά.

Ο κ. Ευστάθιος Καραγιάννης, Chief Commercial Officer της IDE, δήλωσε: «Η σύμβαση αυτή με τη MBDA Deutschland και η στρατηγική της σημασία αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για την IDE και επιβεβαιώνουν περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου και παρόχου προηγμένων τεχνολογιών ηλεκτρονικών και επικοινωνιακών συστημάτων. Μέσω του προγράμματος DEFENDAIR, η IDE συμβάλλει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων Counter-UAS και της ολοκληρωμένης αεράμυνας, προσφέροντας δοκιμασμένες, υψηλών επιδόσεων λύσεις επικοινωνιών, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.»

Ο Program Manager του προγράμματος DefendAir της MBDA αναγνώρισε την ισχυρή δέσμευση της IDE στο πρόγραμμα, ως καθοριστική συμβολή για την επιτυχία της πρωτοβουλίας: «Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε την IDE ως συνεργάτη, η οποία παρέχει την τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές δυνατότητες στις τεχνολογίες επικοινωνιών που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες που έχουν τεθεί για το πρόγραμμα DefendAir.»

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