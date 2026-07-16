INTRACOM DEFENSE: Διπλή διάκριση στα Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Με δύο σημαντικές διακρίσεις τιμήθηκε η INTRACOM DEFENSE (IDE) κατά την Τελετή Απονομής των Βραβείων-Θεσμός του Ελληνικού Επιχειρείν, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», που διοργάνωσε η Direction Business Network για 11η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα (13/7).

Η INTRACOM DEFENSE απέσπασε το βραβείο «Πρωταγωνιστής Κλάδου» στην κατηγορία Αμυντικά Ηλεκτρονικά Συστήματα, με βάση τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά της διαθέσιμα για το 2024. Επιπλέον, τιμήθηκε με το βραβείο “Greek Business Champion”, καθώς ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Chief Commercial Officer της IDE, κ. Ευστάθιος Καραγιάννης, ο οποίος δήλωσε:

«Οι διακρίσεις της INTRACOM DEFENSE ως Πρωταγωνιστής Κλάδου στα Αμυντικά Ηλεκτρονικά Συστήματα και ως Greek Business Champion αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για εμάς και επιβεβαιώνουν τη διαρκή προσήλωσή μας στην ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων, αξιόπιστων αμυντικών συστημάτων. Στην IDE επενδύουμε συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη, στις παραγωγικές μας υποδομές και, κυρίως, στους ανθρώπους μας, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας αξία για το εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο θεσμός, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, επιβραβεύει επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τις οικονομικές τους επιδόσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.