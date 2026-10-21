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ΡΑΑΕΥ: Ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας εξελέγη επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του CEER
Επιχειρήσεις
18:36 - 21 Οκτ 2026

ΡΑΑΕΥ: Ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας εξελέγη επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του CEER

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας, εξελέγη επικεφαλής της Ομάδας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), κατά την 205η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026.  

Ο κ. Τσιμάρας επικράτησε από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, συγκεντρώνοντας την αυξημένη πλειοψηφία των 229 ψήφων. Ο Τσέχος συνυποψήφιός του, Βλάντιμιρ Βάτζναρ, έλαβε 110 ψήφους.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκλογή του προέδρου της ΡΑΑΕΥ αντανακλά την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση που απολαμβάνει από τους Ευρωπαίους ρυθμιστές. Παράλληλα, συνιστά αναγνώριση της επιτυχημένης παρουσίας του σε άλλες θέσεις ευθύνης με διεθνή απήχηση, ενώ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της ΡΑΑΕΥ και αναδεικνύει τη συνεισφορά της στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης.

Ο κ. Τσιμάρας δήλωσε:

«Αισθάνομαι βαθιά τιμή για την εκλογή μου ως Προέδρου της Ομάδας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου Ρυθμιστές για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αναθέτοντάς μου την ευθύνη των διεθνών σχέσεων του CEER. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμησή μου προς τον συνυποψήφιό μου για το εποικοδομητικό πνεύμα με το οποίο διεξήγαμε αυτές τις εκλογές. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε στενά, ενωμένοι από την κοινή μας δέσμευση προς το CEER και τα συμφέροντα όλων των μελών του. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, προτεραιότητά μου θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του CEER, η εμβάθυνση των συνεργασιών με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Δυτικών Βαλκανίων, των χωρών της Ανατολικής συνεργασίας και της Μεσογείου και η μετατροπή του ρυθμιστικού διαλόγου σε συγκεκριμένη συνεργασία, πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και απτά αποτελέσματα.»

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