ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: Από τα απόβλητα κατασκευών στις εναλλακτικές πρώτες ύλες

«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι». Με αυτό το ανατρεπτικό μήνυμα η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΕΔΜΕΔΕ, επιχειρεί να προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο ένα σύνθετο ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της σύγχρονης διαχείρισης των κατασκευαστικών αποβλήτων.

Πίσω από την απλή και εύληπτη φράση της καμπάνιας, ωστόσο, κρύβεται μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Η συλλογή των ΑΕΚΚ, η μεταφορά, η επεξεργασία, η ανάκτηση και, τελικά, η αξιοποίησή τους αποτελούν διαδοχικούς κρίκους μιας ενιαίας αλυσίδας, η οποία προϋποθέτει τεχνογνωσία, οργάνωση, συνέπεια και συντονισμό.

Από τα απόβλητα στις εναλλακτικές πρώτες ύλες

Η βασική ιδέα που θέτει στο επίκεντρο η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι ότι η διαχείριση των ΑΕΚΚ δεν σταματά στην επεξεργασία τους. Το ζητούμενο είναι τα υλικά που προκύπτουν από τις κατασκευές, τις εκσκαφές και τις κατεδαφίσεις να μπορούν, όπου αυτό είναι εφικτό, να επιστρέφουν στον παραγωγικό κύκλο ως εναλλακτικές πρώτες ύλες.

Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η ανάγκη κατανάλωσης φυσικών πόρων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα πιο κυκλικό μοντέλο στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί και τον βασικό άξονα της νέας καμπάνιας. Η «γλώσσα του παιχνιδιού» λειτουργεί ως δημιουργικό εργαλείο για να αποτυπώσει μια διαδικασία που στην πραγματικότητα απαιτεί εξειδίκευση και αυστηρή οργάνωση: κάθε στάδιο συνδέεται με το επόμενο και κάθε υλικό μπορεί, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποκτήσει μια νέα χρήση.

Τα «τουβλάκια» της κυκλικής οικονομίας

Στο ίδιο δημιουργικό concept κινούνται και τα εικαστικά της καμπάνιας. Δομικά τουβλάκια συνθέτουν ένα φορτηγό, ενώ διαφορετικά υλικά τοποθετούνται με ακρίβεια για να δημιουργήσουν μια νέα κατασκευή.

Η εικόνα λειτουργεί ως μεταφορά για την ίδια τη διαδικασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Ουσιαστικά, κάθε επιμέρους βήμα είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η αλυσίδα και κάθε υλικό μπορεί να αποκτήσει «δεύτερη ευκαιρία» μέσα από την κατάλληλη επεξεργασία και αξιοποίησή του.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO λειτουργεί ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, συνδέοντας τα διαφορετικά στάδια της αλυσίδας μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργασιών και λύσεων διαχείρισης.

Η δραστηριότητά της εκτείνεται σε περισσότερες από 40 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την οργανωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ και την αξιοποίηση των υλικών τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

«Να κλείνουμε τον κύκλο στην πράξη»

Τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα καμπάνια εξηγεί η Εύη Ιωαννίδου, Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, υπογραμμίζοντας ότι στόχος ήταν να παρουσιαστεί με διαφορετικό τρόπο ένα σύνθετο ζήτημα.

«Με τη νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, θέλαμε να μιλήσουμε διαφορετικά για ένα σύνθετο και απαιτητικό ζήτημα. Το μήνυμα “Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι” εκφράζει τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στη διαχείριση των ΑΕΚΚ και, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: όχι απλώς να διαχειριζόμαστε απόβλητα, αλλά να συνδέουμε όλα τα στάδια που επιτρέπουν στα υλικά να επιστρέφουν στην παραγωγή», αναφέρει.

Και καταλήγει: «Για εμάς, αυτό είναι το πραγματικό νόημα της κυκλικής οικονομίας: να κλείνουμε τον κύκλο στην πράξη».

Η νέα καμπάνια επιχειρεί, με απλή γλώσσα και ένα ευδιάκριτο δημιουργικό μήνυμα, να αναδείξει ακριβώς αυτή τη διάσταση: ότι πίσω από την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ δεν υπάρχει μια αυτόματη διαδικασία, αλλά μια οργανωμένη αλυσίδα ενεργειών, συνεργασιών και τεχνογνωσίας, με τελικό στόχο τα υλικά να παραμένουν στην οικονομία και να περιορίζεται η σπατάλη φυσικών πόρων.