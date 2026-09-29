Αγωγός λυμάτων ο Κηφισός: Συνελήφθη 55χρονος για παράνομη απόρριψη αποβλήτων εταιρείας

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα διοχετεύονταν στον Κηφισό, προκαλώντας ρύπανση των υδάτων και δημιουργώντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ο 55χρονος, ο οποίος είχε την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εντοπίστηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων και σε κοντινή απόσταση από την όχθη του Κηφισού.

Οι ελεγκτές προχώρησαν στη συνέχεια σε έλεγχο της εξωτερικής περίφραξης της εγκατάστασης, όπου διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων. Τα υγρά είχαν δημιουργήσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο κατέληγε στον ποταμό.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, η διαρροή προκάλεσε ρύπανση των υδάτων του Κηφισού, ενώ παράλληλα δημιουργούσε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

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Κατά την αρχική εξέταση των αποβλήτων, με τη χρήση ειδικού χαρτιού μέτρησης pH, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη λήψη δειγμάτων, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους καθημερινούς ελέγχους με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος και δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Σημειώνεται πως μία εβδομάδα νωρίτερα οι αρχές είχαν προβεί στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου και του υπεύθυνου πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω, έπειτα από επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, καθώς οι δύο άνδρες φέρονταν να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης απόρριψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων που κατέληγε στον Κηφισό και μετά στη θάλασσα.

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