ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγωγός λυμάτων ο Κηφισός: Συνελήφθη 55χρονος για παράνομη απόρριψη αποβλήτων εταιρείας
Ειδήσεις
15:38 - 29 Σεπ 2026

Αγωγός λυμάτων ο Κηφισός: Συνελήφθη 55χρονος για παράνομη απόρριψη αποβλήτων εταιρείας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα διοχετεύονταν στον Κηφισό, προκαλώντας ρύπανση των υδάτων και δημιουργώντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ο 55χρονος, ο οποίος είχε την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εντοπίστηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων και σε κοντινή απόσταση από την όχθη του Κηφισού.

Οι ελεγκτές προχώρησαν στη συνέχεια σε έλεγχο της εξωτερικής περίφραξης της εγκατάστασης, όπου διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων. Τα υγρά είχαν δημιουργήσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο κατέληγε στον ποταμό.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, η διαρροή προκάλεσε ρύπανση των υδάτων του Κηφισού, ενώ παράλληλα δημιουργούσε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq8wyv4tjxl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κατά την αρχική εξέταση των αποβλήτων, με τη χρήση ειδικού χαρτιού μέτρησης pH, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη λήψη δειγμάτων, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους καθημερινούς ελέγχους με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος και δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq2fgcub5p5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σημειώνεται πως μία εβδομάδα νωρίτερα οι αρχές είχαν προβεί στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου και του υπεύθυνου πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω, έπειτα από επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, καθώς οι δύο άνδρες φέρονταν να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης απόρριψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων που κατέληγε στον Κηφισό και μετά στη θάλασσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlnalscf8181?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως την Πέμπτη (1/10) λόγω εργασιών
Ειδήσεις

Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως την Πέμπτη (1/10) λόγω εργασιών

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds
Ειδήσεις

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του
Ειδήσεις

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Βυτιοφόρο άδειαζε επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλημα στον Κηφισό – Ε.Ι. Παπαδοπούλου: Δεν ανήκει στον στόλο μας
Ειδήσεις

Βυτιοφόρο άδειαζε επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλημα στον Κηφισό – Ε.Ι. Παπαδοπούλου: Δεν ανήκει στον στόλο μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 18:25

Intracom Holdings: Στα 10,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
29/09/2026 - 18:24

EKTER: Άνοδος 42,4% στον τζίρο το πρώτο εξάμηνο – Στα €3,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Ανακοινώσεις
29/09/2026 - 18:14

REVOIL: Ισχυρό α’ εξάμηνο με +167% στα κέρδη προ φόρων και +31% στα EBITDA

Ανακοινώσεις
29/09/2026 - 18:00

INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: +17% οι πωλήσεις και +45% το EBITDA – Μείωση δανεισμού κατά €9,2 εκατ.

Περιβάλλον
29/09/2026 - 18:00

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν: «Στενεύει το παράθυρο» για την αποκατάσταση των δασών

Ανακοινώσεις
29/09/2026 - 17:56

CNL Capital: 10 νέες επενδύσεις ύψους €4,3 εκατ. στο Α’ εξάμηνο – Προσωρινό μέρισμα €109.845

Σχόλια Αγοράς
29/09/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί άνοδος και νέο υψηλό 11ετίας για τις τράπεζες

Ειδήσεις
29/09/2026 - 17:35

ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο Χριστόφορος Κονταξής

Ειδήσεις
29/09/2026 - 17:29

Κομισιόν: Σχέδιο 5 σημείων για μαζικές παράνομες αφίξεις – Νέες εξουσίες σε Frontex και «Ασπίδα»

Υγεία
29/09/2026 - 17:04

Γεωργιάδης: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τα στοιχεία για τις εταιρείες του Πατούλη – Όλοι ελεγχόμαστε

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 17:00

Καφούνης: Η τεχνολογία πρέπει να μειώνει και όχι να αυξάνει τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας 

Ειδήσεις
29/09/2026 - 16:52

Σε αργία ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου - Εξετάζεται για κακουργήματα

Ειδήσεις
29/09/2026 - 16:50

Νετανιάχου: Ενδείξεις για επίθεση του «εχθρού» πριν τις εκλογές - Μην τα βάζετε μαζί μας

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 16:48

Wall Street: Τεχνολογία και χαμηλότερες αποδόσεις στηρίζουν τις μετοχές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/09/2026 - 16:38

ΥΠΕΘΟΟ–ΥΠΑΑΤ–ΑΑΔΕ: Από 30/9 αιτήσεις για πληρωμές από αγροτικές παρεμβάσεις

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 16:35

H HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει για 18η χρονιά τη νέα γενιά

Πολιτική
29/09/2026 - 16:33

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Πολάκη

Ειδήσεις
29/09/2026 - 16:29

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε η δεύτερη νοσηλεύτρια – Ο ΙΣΑ ετοιμάζει μήνυση κατά των γιατρών

Ειδήσεις
29/09/2026 - 16:23

Ουγγαρία: Συνελήφθη πρώην υπουργός του Όρμπαν για υπεξαίρεση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/09/2026 - 16:23

Τσάφος: Να επανεξετάσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης – Η πίεση σε τιμές και αγορές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/09/2026 - 16:20

Η Lepas μόλις έκανε το επίσημο λανσάρισμά της στην Ελλάδα, θέτοντας για πρώτη φορά τα μοντέλα της σε κοινή θέα.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/09/2026 - 16:19

Νέο Volkswagen Tiguan Urban με υβριδική τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/09/2026 - 16:18

Η Alpine κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα στην έκθεση Auto Athina 2026

Ειδήσεις
29/09/2026 - 16:10

Η Ευρώπη μπροστά στο δύσκολο σταυροδρόμι πληθωρισμού και ανάπτυξης

Υγεία
29/09/2026 - 16:02

Κλινική Θεσσαλονίκης: Στο στόχαστρο των ελέγχων το ογκολογικό τμήμα – Τι δηλώνει ο Γεωργιάδης

Πολιτική
29/09/2026 - 16:01

Ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας – Βουλγαρίας: Επαναπατρίζονται 48 κειμήλια μετά από έναν αιώνα

Πολιτική
29/09/2026 - 15:54

Χατζηδάκης: Ώρα για μια Ευρώπη με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερες επενδύσεις

Ναυτιλία
29/09/2026 - 15:39

Attica Group σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πλήρης κάλυψη του μεταφορικού έργου μετά το συμβάν στο BLUE CARRIER 2

Ειδήσεις
29/09/2026 - 15:38

Αγωγός λυμάτων ο Κηφισός: Συνελήφθη 55χρονος για παράνομη απόρριψη αποβλήτων εταιρείας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 15:26

Γαλλία: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις – 164 συλλήψεις και τραυματισμός μαθητή από δακρυγόνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ