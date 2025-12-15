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Όμιλος ΑΒΑΞ: Στηρίζει την έκδοση του βιβλίου «The Architect and the Animal»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10:44 - 15 Δεκ 2025

Όμιλος ΑΒΑΞ: Στηρίζει την έκδοση του βιβλίου «The Architect and the Animal»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΑΒΑΞ στηρίζει την έκδοση του βιβλίου The Architect and the Animal, σε επιμέλεια του Αν. Καθηγητή ΕΜΠ Κώστα Τσιαμπάου από τις εκδόσεις  MIT Press, που θεωρούνται οι πιο έγκυρες διεθνώς στον τομέα της αρχιτεκτονικής

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εστιάζει αποκλειστικά στα ζώα και την Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα, ένα εγχείρημα που κατέστη δυνατό χάρη στη συμβολή του Ομίλου ΑΒΑΞ, ο οποίος στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν την επιστημονική έρευνα, τον αρχιτεκτονικό διάλογο και την τέχνη.

Ακολουθώντας τη δομή ενός ζωολογίου σε αλφαβητική σειρά Α - Ζ, 26 διαφορετικοί συγγραφείς εξετάζουν πώς 26 διαφορετικά ζώα έχουν εμφανιστεί στον αρχιτεκτονικό λόγο της νεωτερικότητας. Υπερβαίνοντας τις τυπικές προσεγγίσεις των ζώων ως «αρχιτεκτονικές» μορφές άδειες από νόημα, τα κεφάλαια του βιβλίου αναδεικνύουν τις αισθητικές, πολιτιστικές και συμβολικές διαστάσεις των αναφορών και αναπαραστάσεων των ζώων στην αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα, αναδεικνύοντάς τα ως αυτόνομους φορείς αρχιτεκτονικής σκέψης και κριτικής.

Γραμμένο με τρόπο επιστημονικά πρωτότυπο και έγκυρο αλλά ταυτόχρονα εύληπτο και ελκυστικό, το βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό.

Η έκδοση υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ, ο οποίος θα αναλάβει επίσης τη διανομή δωρεάν αντιτύπων σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους οργανισμούς σχετικούς με την αρχιτεκτονική σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας την γνώση και τον πολιτισμό.

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