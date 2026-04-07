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Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ: Ενίσχυση επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13:51 - 07 Απρ 2026

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ: Ενίσχυση επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΒΑΞ Αικατερίνη Μαντζώρου, με στόχο τη διασύνδεση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της κατασκευής μεγάλης κλίμακας δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η συνεργασία αφορά στην παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης και ποιοτικών θέσεων μαθητείας σε νέες και νέους έως 29 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον Γυμνασίου, που θα επιλέξουν ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στον τομέα των κατασκευών, όπως ενδεικτικά Κτιριακών Έργων, Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών & Ανελκυστήρων και Τεχνικών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων:

  • η λειτουργία νέων τμημάτων σε ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην Αττική για τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028 σε ειδικότητες του κατασκευαστικού κλάδου
  • η παροχή ποιοτικών θέσεων μαθητείας από την ΑΒΑΞ για τους μαθητές των σχετικών ειδικοτήτων
  • η ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσω του δυικού συστήματος εκπαίδευσης
  • η υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας, όπως Ημέρες Καριέρας, ενημερωτικές ημερίδες και Open Days
  • η από κοινού υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, ιδίως των νέων, για τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και πρόσθετων κινήτρων προς τους μαθητευόμενους.

Η συνεργασία θα έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2028 και εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη στήριξη της απασχόλησης.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ συνδυάζουν τη μαθητεία σε επιχειρήσεις με θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή. Παράλληλα, λαμβάνουν αμοιβή και ασφάλιση, εκπαιδεύονται σε σύγχρονες υποδομές από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και δικαιούνται παροχές, όπως επίδομα στέγασης και σίτισης, καθώς και σπουδαστική άδεια και αναβολή στράτευσης.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Με τη συνεργασία μας με την ΑΒΑΞ ενισχύουμε ουσιαστικά τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές και βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, μέσα από σύγχρονες μορφές μάθησης, όπως η μαθητεία, που συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των τεχνικών επαγγελμάτων, επενδύοντας σε τομείς αιχμής με υψηλή ζήτηση, όπως ο δυναμικά αναπτυσσόμενος κατασκευαστικός κλάδος».

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΒΑΞ, Αικατερίνη Μαντζώρου, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την ήδη πολύ στενή και αποδοτική συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ, με στόχο την προσέλκυση νέων ταλέντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στον Όμιλό μας. To Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα, σηματοδοτεί την παροχή δυνατότητας σε ακόμη περισσότερους αυριανούςεξειδικευμένους τεχνικούς να μαθητεύσουν δίπλα σε ήδη καταξιωμένους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου. Η διαρκής επικοινωνία με νέους επιστήμονες και επαγγελματίες αποτελεί για εμάς, στον Όμιλο ΑΒΑΞ, στρατηγική επιλογή».

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