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Επίθεση στο Σίνδεϊ: Γνωστός στις αρχές ο ένας δράστης για δεσμούς του με το ΙΚ
Ειδήσεις
09:48 - 15 Δεκ 2025

Επίθεση στο Σίνδεϊ: Γνωστός στις αρχές ο ένας δράστης για δεσμούς του με το ΙΚ

Reporter.gr Newsroom
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Στο μικροσκόπιο των αρχών είχε βρεθεί κατά το παρελθόν ο ένας εκ των δύο δραστών της επίθεσης στο Σίνδεϊ της Αυστραλίας, για ενδεχόμενες σχέσεις του με την τζιχαντιστική οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους (IK), όπως μετέδωσε σήμερα (Δευτέρα, 15/12) το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC.  

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας είχε διενεργήσει έρευνα για τον Ναβίντ Ακράμ, τον 24χρονο που συμμετείχε στην επίθεση, το 2019, καθώς φέρεται να διατηρούσε σχέσεις με μέλος του ΙΚ που είχε συλληφθεί έναν χρόνο νωρίτερα και είχε καταδικαστεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι Αρχές εκτιμούν πως οι δύο δράστες – ο 24χρονος Ναβίντ και ο 50χρονος πατέρας του Σατζίντ Ακράμ – είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αναφέρθηκε, ακόμη, πως μέσα στο όχημα που χρησιμοποίησαν βρέθηκαν δύο λάβαρα του ΙΚ.

Η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ABC.

Πάντως, χθες (14/12), ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), ο Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος δράστης έπεσε νεκρός στο σημείο της επίθεσης, ενώ ο 24χρονος γιός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός της επίθεσης είναι 15 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες.

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