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Παπαδέας ΑΕ: Νέα εποχή καθαριότητας και καινοτομίας στο υπερσύγχρονο Logistics Center με ρομποτικό σύστημα Gerobo
Επιχειρήσεις
09:54 - 15 Δεκ 2025

Παπαδέας ΑΕ: Νέα εποχή καθαριότητας και καινοτομίας στο υπερσύγχρονο Logistics Center με ρομποτικό σύστημα Gerobo

Reporter.gr Newsroom
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Η Παπαδέας ΑΕ, πρωτοπόρος στη διακίνηση βιομηχανικών εργαλείων και σιδηρικών, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον τομέα των logistics με την εγκατάσταση του πλέον σύγχρονου ρομποτικού συστήματος καθαρισμού, σε συνεργασία με την GeroboInternational.

Το ρομπότ καθαρισμού Scrubber 75, η «ναυαρχίδα» της κατηγορίας αυτής, αποτελεί το πρώτο και πλέον αναγνωρίσιμο μοντέλο της οικογένειας ρομπότ καθαρισμού της Gerobo. Εξοπλισμένο με 20+ αισθητήρες περιμετρικά, εξασφαλίζει κορυφαία αντίληψη του περιβάλλοντος και έξυπνη αποφυγή εμποδίων. Με πλάτος καθαρισμού 750mm και δεξαμενή καθαρού νερού 75 λίτρων, είναι ιδανικό για αποστολές καθαρισμού μεγάλων επιφανειών, ενώ η αποδοτικότητα δεν περιορίζει την ευελιξία του. Χάρη στην καινοτόμο σχεδίαση με μπροστινές βούρτσες, εργονομικό τιμόνι και stand-onpedal, το Scrubber 75 προσφέρει ανώτερη ευχρηστία και μοναδική ικανότητα ελιγμών, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο για τον απαιτητικό χώρο των logistics.

Η εγκατάσταση της Gerobo στο νέο logisticscenter της Παπαδέας ΑΕ επιτρέπει αυτόνομο καθημερινό καθαρισμό σε 6.000 τ.μ., με δυνατότητα σάρωσης, τριψίματος και σφουγγαρίσματος, είτε σε μεμονωμένους διαδρόμους είτε σε συνδυασμό αυτών. Εξοπλισμένο με σταθμό φόρτισης, το σύστημα εξασφαλίζει απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία, ενώ παρέχει ψηφιακή παρακολούθηση και έλεγχο μέσω εφαρμογής στο κινητό, καθώς και δυνατότητα χειροκίνητης οδήγησης.

Οφέλη και στρατηγική επιλογή

Κύριο μέλημα της Παπαδέας ΑΕ είναι η καθαριότητα, η μείωση του φορτίου σκόνης και η προστασία από μικροβιακό φορτίο, διασφαλίζοντας συνθήκες υγιεινής υψηλού επιπέδου για το προσωπικό και τα προϊόντα. Παράλληλα, η εγκατάσταση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, ενισχύοντας τη στρατηγική της εταιρείας για βιωσιμότητα και αποδοτικότητα.

Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδέας, CEO της Παπαδέας ΑΕ δήλωσε:

«Η εισαγωγή αυτοματοποιημένων ρομποτικών λύσεων στο νέο μας logistics center αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου οράματος, να εξελίξουμε την Παπαδέας ΑΕ σε μια σύγχρονη, ψηφιακά ώριμη και αποδοτική επιχείρηση. Η συνεργασία μας με την Gerobo International ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική μας για συνεχή καινοτομία. Με το Scrubber 75 αναβαθμίζουμε τις λειτουργίες μας, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και θέτουμε τα θεμέλια για τα logistics της επόμενης δεκαετίας».

Ο κ. Γεράσιμος Γερολυμάτος, Founder & CEOτης GeroboInternational, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Παπαδέας ΑΕ και την LogisticsWay αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διάδοση της ρομποτικής τεχνολογίας καθαρισμού στην Ελλάδα. Με το Scrubber 75 προσφέρουμε ένα εργαλείο που συνδυάζει καινοτομία, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τις υποδομές της διασφαλίζοντας ανώτερες συνθήκες υγιεινής. Στόχος μας στη Gerobo είναι να στηρίζουμε τον πελάτη μας έμπρακτα, καθημερινά, και να φέρνουμε την τεχνολογία πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων».

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