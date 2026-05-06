ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο «ραντάρ» της Eurobank Equities η ΑΒΑΞ με σύσταση «buy» και στόχο €4,85
Αναλύσεις
12:56 - 06 Μάι 2026

Στο «ραντάρ» της Eurobank Equities η ΑΒΑΞ με σύσταση «buy» και στόχο €4,85

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank Equities ξεκινά κάλυψη της ΑΒΑΞ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο 4,85 ευρώ, εκτιμώντας ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου. Παρά τη βελτίωση της μετοχής τον τελευταίο χρόνο, η αποτίμηση παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα αν αφαιρεθεί η αξία των συμμετοχών σε παραχωρήσεις, όπου η βασική κατασκευαστική δραστηριότητα εμφανίζεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων.

Ο όμιλος βασίζεται κυρίως στις κατασκευές, που σήμερα παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του EBITDA, αλλά σταδιακά αυξάνει τη συμμετοχή των υποδομών μέσω παραχωρήσεων. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τη σταθερότητα των εσόδων και να μειώσει την κυκλικότητα του κλάδου, χωρίς να αλλάξει τον βασικό χαρακτήρα της εταιρείας.

Οι προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα παραμένουν ισχυρές, χάρη σε ευρωπαϊκά κονδύλια και έργα ΣΔΙΤ, δημιουργώντας σημαντικό pipeline νέων έργων. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΒΑΞ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει υψηλά επίπεδα εσόδων έως το 2026, πριν επέλθει σταδιακή ομαλοποίηση, με παράλληλη πίεση στα περιθώρια λόγω εντονότερου ανταγωνισμού.

Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, παρά την απώλεια της Αττικής Οδού, συνεχίζει να στηρίζει την κερδοφορία, με βασικούς πυλώνες μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και νέα έργα που ενισχύουν τις μελλοντικές αποδόσεις. Η συμβολή τους αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών.

Τέλος, οι εκτιμήσεις δείχνουν ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών την περίοδο 2026–2030, ικανή να καλύψει επενδύσεις, δανειακές υποχρεώσεις και μερίσματα, οδηγώντας παράλληλα σε σημαντική μείωση της μόχλευσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκατέρωθεν «βολές» ΠΑΣΟΚ – Κεραμέως για λαϊκισμό σχετικά με την τετραήμερη εργασία
Πολιτική

Εκατέρωθεν «βολές» ΠΑΣΟΚ – Κεραμέως για λαϊκισμό σχετικά με την τετραήμερη εργασία

Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης
Ειδήσεις

Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης
Επιχειρήσεις

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ