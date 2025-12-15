ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Στις 2111 μονάδες η εγγύτερη στήριξη του ΓΔ σε σενάριο ανόδου
Αναλύσεις
10:02 - 15 Δεκ 2025

ΧΑ: Στις 2111 μονάδες η εγγύτερη στήριξη του ΓΔ σε σενάριο ανόδου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 0,08% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2104,21 μονάδες (στο -0,03% ο ΓΔ & στο -0,44% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +43,18% ο ΓΔ & στο +82,12% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 164,7 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία από το ξεκίνημα και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος, με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να καταγράφεται λίγο μετά τις 3.30μμ.

Η αντίδραση των αγοραστών που ακολούθησε με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ) οδήγησε μέχρι τις δημοπρασίες στο μηδενισμό σχεδόν των απωλειών.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,488% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά αλλά τελικά να αντιστρέφονται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,37%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (-1,81%), η Optima (-1,50%), το Jumbo (-0,58%), η Metlen (- 0,38%) και ο ΟΛΠ (-0,97%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+3,97%), η Βιοχάλκο (+4,06%), η ΕΥΔΑΠ (+3,89%) αλλά και ο Φουρλής (+2,04%), η ΕΥΑΘ (+7,25%) και η Interlife (+4,83%).

Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινάει πάλι σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Eurobank ενώ αύριο διακόπτεται η διαπραγμάτευση της Πειραιώς λόγω του εταιρικού μετασχηματισμού. Την Πέμπτη, η ΕΚΤ αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια και την Παρασκευή ανακοινώνεται στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός Νοεμβρίου, ενώ στο ΧΑ λήγουν τα ΣΜΕ (triple witching) και διενεργείται rebalancing (αναδιάρθρωση δεικτών FTSE & Eurostoxx).

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή βλέπει στις 2111 μονάδες την εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ στο ΧΑ στο σενάριο ανοδικής κίνησης.

Επιχειρηματικά νέα

Αutonomous Research, οι νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες: Η Eurobank προτιμώμενη επιλογή με σύσταση Outperform και τιμή στόχο τα €4,5. Για την Τράπεζα Πειραιώς, η σύσταση παραμένει Neutral με μικρή αναβάθμιση στην τιμή στόχο στα €7,8. Για την Alpha Bank διατηρεί αξιολόγηση Underperform με τιμή στόχο τα €3,1. Αναβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε Outperform, επισημαίνοντας ότι διαθέτει το μεγαλύτερο κεφαλαιακό πλεόνασμα στον κλάδο. Η νέα τιμή στόχος είναι τα 15,8 ευρώ από 15,4 ευρώ πριν.

Ελλάκτωρ: Στις 22/12 η αποκοπή προσωρινού μερίσματος €0,50/μετχ.

ΔΑΑ: επένδυση 70 εκατ. ευρώ «πρασίνισε» το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα με μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Ο στόχος που επιτεύχθηκε 25 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Σε ΑΜΚ με μετρητά προχωρά η QNR. Προς 1,1 ευρώ θα διατεθούν οι νέες μετοχές (47 νέες για κάθε 160 παλαιές), ενώ αν καλυφθεί πλήρως η ΑΜΚ η εισηγμένη θα συγκεντρώσει €8,83 εκ. Σοφία Σωτηράκου Τριάντη με ποσοστό 31,45% και Παναγιώτης Πασχαλάκης με 8,77%) δηλώνουν ότι θα καλύψουν το ποσοστό που τους αναλογεί.

Βουλή: Άρχισε η πενθήμερη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού που αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16/12/2025. Προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,8% του ΑΕΠ, διαμόρφωση του χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ και ανάπτυξη στο 2,4%.

Τρεις όμιλοι υποψήφιοι για δεύτερο πλωτό τέρμιναλ LNG project της τάξης των €650 εκ.: η Gastrade στο Θρακικό, η Helleniq Energy στον Θερμαϊκό και η Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους. Κλειδί τα μακροχρόνια συμβόλαια. Συζητήσεις με την DFC.

ΑΔΜΗΕ: Κλείδωσαν οι αποφάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ. Μοντέλο ΔΕΗ, με το Δημόσιο να κρατά το 34% και την καταστατική μειοψηφία, το πιθανότερο σενάριο. Εκχώρηση ενδεχομένως 17% σε νέο επενδυτή

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 10:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.
Ανακοινώσεις

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.
Ανακοινώσεις

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου
Νομίσματα

Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ