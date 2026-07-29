ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Τετάρτη 29 Ιουλίου τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής Μακροχρόνιων Ασφαλίσεων Υγείας (ΕΔΑ) για το έτος 2024, έναν νέο θεσμικό δείκτη που έχει ως στόχο την καταγραφή της μεταβολής του κόστους στις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και για τους ασφαλισμένους, καθώς αποτυπώνει την πραγματική πορεία του κόστους των αποζημιώσεων που καταβάλλονται και επιτρέπει τον διαχωρισμό της επίδρασης της ηλικίας από άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των ασφαλιστικών δαπανών. Αποτυπώνει, δηλαδή, τη μέση ετήσια μεταβολή του καθαρού κόστους κάλυψης στις μακροχρόνιες αλλά και στις ετησίως ανανεούμενες ασφαλίσεις υγείας.

Ο νέος θεσμοθετημένος δείκτης έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα αντικειμενικό εργαλείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης του κόστους στις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, παρέχοντας χρήσιμα στοιχεία τόσο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και στους ασφαλισμένους. Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι εταιρείες, η συχνότητα των νοσηλειών, το μέσο κόστος κάθε νοσηλείας, η έκθεση στον ασφαλιστικό κίνδυνο, αλλά και η ηλικιακή σύνθεση του ασφαλισμένου πληθυσμού.

Τα στοιχεία του ΕΔΑ για το 2024

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός ΕΔΑ για το 2024, όταν συνυπολογίζεται η επίδραση της ηλικίας, σημείωσε αύξηση 6,24%. Αντίθετα, όταν αφαιρείται η επίδραση της ηλικιακής μεταβολής, η αύξηση περιορίζεται στο 1,25%.

Η σημαντική αυτή απόκλιση δείχνει ότι η γήρανση του πληθυσμού των ασφαλισμένων αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που επηρέασε την άνοδο του κόστους των ασφαλιστηρίων υγείας κατά τη συγκεκριμένη χρονιά.

Διαφορετικές τάσεις ανά τύπο ασφαλιστηρίου

Η εξέλιξη του δείκτη διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Στις μακροχρόνιες συμβάσεις υγείας, ο ΕΔΑ αυξήθηκε κατά 7,23% όταν υπολογίζεται η επίδραση της ηλικίας, ενώ χωρίς αυτήν η αύξηση διαμορφώθηκε μόλις στο 1,76%.

Στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις, η αύξηση ανήλθε σε 5,36% με την επίδραση της ηλικίας, ενώ χωρίς τον συγκεκριμένο παράγοντα περιορίστηκε στο 0,79%.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σημαντικό μέρος της ανόδου του κόστους συνδέεται με τη φυσιολογική αύξηση του ασφαλιστικού κινδύνου που προκύπτει όσο αυξάνεται η ηλικία των ασφαλισμένων.

Οι παράγοντες που επηρέασαν το κόστος

Η ανάλυση των στοιχείων για τις αποζημιώσεις δείχνει ότι το 2024 καταγράφηκαν:

αύξηση του συνολικού ύψους των αποζημιώσεων που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

άνοδος του μέσου κόστους νοσηλείας στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας,

αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ζημιών στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις.

Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν άμεσα το καθαρό κόστος κάλυψης, το οποίο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται ο ΕΔΑ.

Η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη

Για την κατάρτιση του ΕΔΑ, η ΕΛΣΤΑΤ συγκέντρωσε στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επεξεργάστηκε εκατομμύρια δεδομένα ασφαλιστικών καλύψεων, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά νοσηλείας.

Ο υπολογισμός βασίστηκε σε δείκτες που αφορούν το καθαρό κόστος κάλυψης, τη συχνότητα ζημιών και το μέσο κόστος αποζημίωσης. Η μεθοδολογία προβλέπεται από τον νόμο 5170/2025 και εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.