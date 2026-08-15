Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Με βαθιά οδύνη η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποχαιρετούν τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.

Ο Δημήτρης Βαρουτάς, τονίζουν, υπηρέτησε την ΕΕΤΤ με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, αρχικά ως Αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από το 2020 και, από τον Μάιο του 2026, ως Πρόεδρος της Αρχής. Με τη βαθιά γνώση και την πολυετή εμπειρία του στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνέβαλε ουσιαστικά στο έργο της Αρχής και στην αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη των δικτύων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η αιφνίδια απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα για την ΕΕΤΤ και για όλους όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του. Θα τον θυμόμαστε για την επιστημονική του συγκρότηση, το ήθος και την προσήλωσή του στο δημόσιο συμφέρον.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της ΕΕΤΤ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.