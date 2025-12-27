Σε christmas mood με 10 ταινίες που βρίσκουμε σε streaming πλατφόρμες

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι ιδανική για cozy movie nights… Εμείς επιλέξαμε 10 ταινίες που θα φέρουν στο σπίτι σας την απόλυτα γιορτινή διάθεση!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και για τον καθένα σημαίνουν κάτι διαφορετικό. Για κάποιους είναι βαλίτσες, ταξίδια και μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Για άλλους, είναι οικογενειακά τραπέζια που κρατούν ώρες, ιστορίες που λέγονται ξανά και ξανά και πιάτα γεμάτα αγαπημένες γιορτινές γεύσεις. Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που περιμένουν αυτές τις μέρες μόνο και μόνο για να χαλαρώσουν: να κλείσουν το κινητό, να χουχουλιάσουν στον καναπέ και να φορτίσουν μπαταρίες χωρίς καμία ενοχή.

Κοινός παρονομαστής; Περισσότερος ελεύθερος χρόνος και ατελείωτο zapping. Οι μέρες αυτές είναι ιδανικές για τηλεόραση, και φυσικά, για χριστουγεννιάτικες ταινίες. Εκείνες που μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια, που έχουμε δει δεκάδες φορές αλλά ποτέ δεν βαρεθήκαμε. Ταινίες που μας έκαναν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε ή απλώς να νιώσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

Γι’ αυτό μαζέψαμε 10 αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες, κλασικές και πιο καινούργιες. Το καλύτερο; Όλες είναι διαθέσιμες στις πιο δημοφιλείς streaming πλατφόρμες, έτοιμες για άπειρα ξέγνοιαστα movie nights, με κουβέρτες, σνακ και όλη τη γιορτινή μαγεία μέχρι την τελευταία μέρα των Χριστουγέννων…

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