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ΧΑΠ: Το πρόβλημα της υποδιάγνωσης και η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα
Υγεία
21:18 - 28 Απρ 2026

ΧΑΠ: Το πρόβλημα της υποδιάγνωσης και η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει μία νόσος όπου μεγάλος αριθμός ασθενών παραμένει αδιάγνωστος και εκτός οργανωμένης παρακολούθησης.

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο υποεκτιμημένες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, με μεγάλο αριθμό ασθενών να παραμένει αδιάγνωστος και εκτός οργανωμένης παρακολούθησης. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου το 8,5% του πληθυσμού ζει με ΧΑΠ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο συγκαταλέγεται στις τρεις κυριότερες αιτίες θανάτου, με το κάπνισμα να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο ως παράγοντας κινδύνου.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα από δράσεις πρόληψης και ελέγχου καταδεικνύουν ότι η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται καθυστερημένα, ενώ η πνευμονική αποκατάσταση, παρά τα αποδεδειγμένα οφέλη της, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη σε όλους τους ασθενείς. Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοποίηση δεδομένων από την καθημερινή κλινική πράξη και η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών υγείας.

Τα παραπάνω ζητήματα αναδείχθηκαν στο πλαίσιο ενημερωτικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Chiesi Hellas και τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και των συλλόγων ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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