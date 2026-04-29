Αλλεργία ή ίωση: Πώς ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα

Σκόνη και γύρη συνθέτουν το… ιδανικό σκηνικό για την έξαρση αλλεργιών. Πώς θα ξεχωρίσουμε τα συμπτώματα της αλλεργίας από εκείνα μιας ίωσης;

Μπούκωμα, καταρροή, φτέρνισμα, βήχας. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να μας ταλαιπωρούν μέσα στη μέρα και συχνά γεννούν το ίδιο ερώτημα: «Μήπως έχω κάποια ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού – που συνήθως ονομάζουμε “κρυολόγημα” ή είναι αλλεργία;».

«Η αλήθεια είναι πως η διάκριση δεν είναι πάντα εύκολη – κι όμως, είναι κρίσιμη, αφού η σωστή διάγνωση οδηγεί και στη σωστή αντιμετώπιση», απαντάει η κ. Σοφία Σολιδάκη, Αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων, και συνεχίζει με τα συμπτώματα και τις διαφορές των δύο παθήσεων, τη διάγνωσή τους, αλλά και το ποτέ πρέπει να συμβουλευτούμε τον ειδικό ιατρό.

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