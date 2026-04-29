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Αλλεργία ή ίωση: Πώς ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα
Υγεία
07:55 - 29 Απρ 2026

Αλλεργία ή ίωση: Πώς ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα

Reporter.gr Newsroom
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Σκόνη και γύρη συνθέτουν το… ιδανικό σκηνικό για την έξαρση αλλεργιών. Πώς θα ξεχωρίσουμε τα συμπτώματα της αλλεργίας από εκείνα μιας ίωσης;

Μπούκωμα, καταρροή, φτέρνισμα, βήχας. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να μας ταλαιπωρούν μέσα στη μέρα και συχνά γεννούν το ίδιο ερώτημα: «Μήπως έχω κάποια ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού – που συνήθως ονομάζουμε “κρυολόγημα” ή είναι αλλεργία;».

«Η αλήθεια είναι πως η διάκριση δεν είναι πάντα εύκολη – κι όμως, είναι κρίσιμη, αφού η σωστή διάγνωση οδηγεί και στη σωστή αντιμετώπιση», απαντάει η κ. Σοφία Σολιδάκη, Αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων, και συνεχίζει με τα συμπτώματα και τις διαφορές των δύο παθήσεων, τη διάγνωσή τους, αλλά και το ποτέ πρέπει να συμβουλευτούμε τον ειδικό ιατρό.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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