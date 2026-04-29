Πολυνουκλεοτίδια, εξωσώματα, skin boosters – Οι νέες θεραπείες προσώπου: Τι είναι, πώς λειτουργούν, ποια να διαλέξω

Οι νέες θεραπείες προσώπου στο δερματολόγο και τα μυστικά τους!

Τα τελευταία χρόνια οι θεραπείες προσώπου στο δερματολογικό ιατρείο εξελίσσονται εντυπωσιακά. Οι δερματολόγοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους πρωτοποριακά υλικά και τεχνολογίες που προσεγγίζουν την αντιγήρανση σε κυτταρικό επίπεδο. Πρόκειται για θεραπείες που δεν εστιάζουν μόνο στην βαθιά ενυδάτωση, λείανση και λάμψη, αλλά στοχεύουν στην επαναφορά της υγιούς δομής της επιδερμίδας και στη μακροπρόθεσμη αναγέννηση του δέρματος.

«Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των θεραπειών που συζητάμε – πολυνουκλεοτίδια, εξωσώματα και skin boosters – είναι ότι όλες προσφέρουν εμφανή βελτίωση στην όψη και στην υφή της επιδερμίδας, αλλά η καθεμία το πετυχαίνει μέσα από διαφορετικό βιολογικό μονοπάτι» εξηγεί η Δρ Φωτεινή Μπαγεώργου, Δερματολόγος Αφροδισιολόγος με εξειδίκευση στις τεχνολογίες κυτταρικής αναγέννησης.

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