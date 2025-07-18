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Μέτρα 1,5 δισ. ευρώ στο «καλάθι» της ΔΕΘ - Ποια έχουν ήδη «κλειδώσει»
Οικονομία
12:35 - 18 Ιουλ 2025

Μέτρα 1,5 δισ. ευρώ στο «καλάθι» της ΔΕΘ - Ποια έχουν ήδη «κλειδώσει»

Reporter.gr Newsroom
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Μηνύματα για το καλάθι της ΔΕΘ εκπέμπει τις τελευταίες ημέρες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στην προσπάθεια να υπάρξουν θετικές ειδήσεις στην ατζέντα της δύσκολης καθημερινότητας, η κυβέρνηση διαρρέει πως ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο «μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ με θετικό πρόσημο για όλους τους πολίτες και έμφαση στη μεσαία τάξη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Οδυσσέας Τσάκαλος, διαβεβαίωσε πως το 1,5 δισ είναι ήδη εξασφαλισμένο και δεν επηρεάζεται από κάποιον άλλο παράγοντα. Είναι, όπως είπε «αποτέλεσμα καλής διαπραγμάτευσης που έχει γίνει από τον υπουργό τον κ. Πιερρακάκη αλλά και της καλής δημοσιονομικής πορείας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής».

Ποια μέτρα όμως θα αθροίσουν το παραπάνω ποσό; Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με πιθανή προσθήκη ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα 10.001 έως 20.000 ευρώ και προσαρμογή του ανώτατου κλιμακίου φορολόγησης. Περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για οικογένειες με παιδιά, μείωση τεκμηρίων διαβίωσης, νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών και διορθώσεις στο τεκμαρτό φορολογικό σύστημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Θεωρείται επίσης βέβαιο πως θα υπάρξουν παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, όπως η επανεξέταση της προσωπικής διαφοράς και εισοδηματικές ενισχύσεις για τα Σώματα Ασφαλείας.

Μεγάλο μέρος του "πακέτου" της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ασφαλώς μέτρα για το στεγαστικό. Φαίνεται να έχει "κλειδώσει" η μείωση φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια, κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, αλλά κα αντικίνητρα για να μη μένουν κλειστά.

Για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων ο κ. Τσάπαλος είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά ότι ήρθε για καθαρά τεχνικούς λόγους, ενώ για πρώτη φορά θα επιβληθούν πρόστιμα στους διοικητές των Οργανισμών που δεν έστειλαν έγκαιρα τα φορολογικά τους στοιχεία .

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