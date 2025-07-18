Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι «ζεστός» για το κόμμα Τσίπρα

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, κος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δήλωσε την Παρασκευή (18/7) πως δεν προτίθεται να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα σε περίπτωση που κάνει νέο κόμμα, όπως φημολογείται.

Σε δηλώσεις του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι θα προχωρήσει στο σχηματισμό νέου κόμματος ο κ. Τσίπρας:

«Δεν το γνωρίζω. Για μένα το κρίσιμο δεν είναι αν θα κάνει κόμμα ο Αλ.Τσίπρας, το ζήτημα είναι τι κόμμα θα έκανε, με ποιο πλαίσιο θα κατέβαινε, με τι πρόγραμμα και τι θα ήθελε να σηματοδοτήσει μια τέτοια επιστροφή».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν θα απαντούσε θετικά σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός του ζητούσε να τον πλαισιώσει:

«Το κρίσιμο είναι με τι πλαίσιο και σε ποια προοπτική αλλά όχι, δεν θα ήμουνα από αυτούς οι οποίοι θα στήριζαν ένα τέτοια εγχείρημα. Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για τη χώρα είναι να υπάρξει μια νέα πολιτικοποίηση των ανθρώπων και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ευρύτερη ανασύνθεση της Αριστερά, των ανθρώπων των κινημάτων, ανθρώπων ενεργών και ζωντανών στην κοινωνία οι οποίοι δεν θα ενδιαφέρονται απλά να στηθεί ένα δίπολο όπως τα παλιά τα χρόνια το οποίο θα έχει μια πολιτική η οποία θα διαφοροποιείται μεν σε κάποια βασικά ζητήματα αλλά δεν θα θέτει ζητήματα άλλα τα οποία είναι βασικά και ουσιαστικά για να υπάρχει μια μετεξέλιξη και του πολιτικού σκηνικού και της κοινωνικής κατάστασης. Για αυτό λέω, δεν γνωρίζω με ποιο πολιτικό σχέδιο θα επιθυμουσε να κάνει πολιτική κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας, δεν γνωρίζω καν αν θέλει να κάνει πολιτική κίνηση».