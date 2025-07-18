Τουρκία: 153 συλλήψεις υπόπτων μελών του ISIS

Στη σύλληψη 153 ατόμων ως υπόπτων για διασυνδέσεις με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) προχώρησαν οι τουρκικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλικαγιά, οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε 28 επαρχίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Οι συλληφθέντες «είναι μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης, προμήθευσαν κεφάλαια σε οργανώσεις που συνδέονται» με το Ισλαμικό Κράτος και κατηγορούνται για «προπαγάνδα προς όφελος της τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω των λογαριασμών τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε ο ίδιος.

Οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και υπηρεσιών άλλων χωρών.