ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΜΠΑΜ FC σε ρυθμούς Σακίρα στο ΟΠΑΠ Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:19 - 18 Ιουλ 2025

Η ΜΠΑΜ FC σε ρυθμούς Σακίρα στο ΟΠΑΠ Game Time

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

O Χάρης Μηλιώνης και ο Χάρης Τάσσος μιλούν για την ομάδα φαινόμενο, την επιτυχία της στο διαδίκτυο και την εμπειρία που έζησαν στο Γκραν Πρι του Σίλβερστοουν

Η ΜΠΑΜ FC φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας και κάνει μπαμ και κάτω το στούντιο της εκπομπής.

Ο Χάρης Μηλιώνης και ο Χάρης Τάσσος, ή αλλιώς το πιο viral δίδυμο του ελληνικού YouTube και των ερασιτεχνικών γηπέδων εξηγούν πώς η ομάδα, που οραματίστηκαν το 2022, εξελίχθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό φαινόμενο ανεβαίνοντας τρεις κατηγορίες μέσα σε τρία χρόνια.

Με 200.000+ συνδρομητές στο You Tube- αριθμός που ξεπερνά τις ομάδες της Super League- και γεμάτα γήπεδα, oι δύο πρόεδροι της ομάδας μιλούν για τα πλάνα της ΜΠΑΜ FC ενόψει της νέας σεζόν. Διηγούνται επίσης τη συναρπαστική εμπειρία από το Βρετανικό Γκραν Πρι την οποία έζησαν χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του Allwyn, επίσημο συνεργάτη της McLaren F1 Team και της Formula 1.

Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού απαντούν στις ερωτήσεις της Χριστίνας Βραχάλη, κάνουν το διάσημο «Siuuu celebration» του Κριστιάνο Ρονάλντο και αποκαλύπτουν τι χορεύουν στα αποδυτήρια πριν από κάθε αγώνα.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

164 νέα οχήματα στην Πυροσβεστική: Δηλώσεις Μητσοτάκη για ετοιμότητα και πρόληψη
Πολιτική

164 νέα οχήματα στην Πυροσβεστική: Δηλώσεις Μητσοτάκη για ετοιμότητα και πρόληψη

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές – Εταιρικά αποτελέσματα και Κομισιόν στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές – Εταιρικά αποτελέσματα και Κομισιόν στο επίκεντρο

Ευθυμίου: Στόχος η πλήρης ψηφιοποίηση στον ΕΦΚΑ και η ενοποίηση 88 βάσεων δεδομένων
Εργασιακά

Ευθυμίου: Στόχος η πλήρης ψηφιοποίηση στον ΕΦΚΑ και η ενοποίηση 88 βάσεων δεδομένων

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι «ζεστός» για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι «ζεστός» για το κόμμα Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής
Ανακοινώσεις

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ