Ευθυμίου: Στόχος η πλήρης ψηφιοποίηση στον ΕΦΚΑ και η ενοποίηση 88 βάσεων δεδομένων

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καλεσμένη στο Ertnews και την εκπομπή «Newsroom», αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας, σε θέματα που αφορούν την απονομή συντάξεων, τον επανυπολογισμό των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ του πρώην ταμείου των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας ΤΣΠ-ΕΤΕ αλλά και την πορεία της ανεργίας.

Αποκατάσταση λαθών σε παλαιούς υπολογισμούς συντάξεων του ΤΣΠ -ΕΤΕ

Όπως τόνισε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον επανυπολογισμό των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά έως σήμερα και μέχρι το σημείο που έχει προχωρήσει ο επανυπολογισμός 1.983 συνταξιούχους του πρώην Ταμείου της Εθνικής Τράπεζας ΤΣΠ- ΕΤΕ, οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016, δηλαδή πριν από την ίδρυση του ΕΦΚΑ και οι συντάξεις τους υπολογίζονταν βάσει των στοιχείων που παρείχε η μηχανογραφική βάση της Εθνικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν λανθασμένα δεδομένα που κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες και συγκεκριμένα:

Στην πρώτη εντάσσονται συνταξιούχοι που δικαιούνταν αυξημένο επασφάλιστρο μόνο για ένα μέρος του χρόνου ασφάλισής τους. Όμως, στο μηχανογραφικό σύστημα της Ε.Τ.Ε. ήταν καταχωρημένο το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους με το αυξημένο επασφάλιστρο. Κατά συνέπεια, είχε υπολογιστεί εσφαλμένα στις βάσεις της ΕΤΕ το επασφάλιστρο στο σύνολο του χρόνου τους.

Η δεύτερη αφορά συνταξιούχους που είχαν κάποιο χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό και, ενώ είχαν δικαιωθεί τμηματική σύνταξη από την Ελλάδα, είχε αποτυπωθεί λαθεμένα στο μηχανογραφικό σύστημα της Ε.Τ.Ε. το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους ως χρόνος ασφάλισης εσωτερικού.

Η τρίτη εντοπίζεται σε συνταξιούχους που έλαβαν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος στις οποίες λαθεμένα δεν ελήφθη υπόψη η μείωση που είχαν στο ποσό της σύνταξης λόγω ορίου ηλικίας, διότι δεν ήταν αποτυπωμένη στο μηχανογραφικό σύστημα της Ε.Τ.Ε. και έτσι λογίστηκε ως πλήρης σύνταξη.

Αυτό είχε ως συνέπεια, κάποιοι συνταξιούχοι να λάβουν ποσά μεγαλύτερα από όσα δικαιούνταν και τώρα ο ΕΦΚΑ ζητά την επιστροφή τους σε δόσεις, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά ποσά μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, που μεταφράζεται σε παρακράτηση περίπου 16-25 ευρώ το μήνα από τη σύνταξή τους.

Παράλληλα, περίπου 757 συνταξιούχοι από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους θα λάβουν ως επιστροφή ποσά αναδρομικά από τον ΕΦΚΑ.

«Είναι μια διαδικασία που στην ουσία αφορά ένα συμμάζεμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη βάση του επανυπολογισμού των συντάξεων. Προφανώς δεν είναι ευχάριστο να παίρνεις χρήματα από συνταξιούχους πίσω. Ωστόσο, πρόκειται για ένα λάθος που δεν οφείλεται στον ΕΦΚΑ. Εξαιτίας του επανυπολογισμού των συντάξεων εντοπίστηκαν παλαιότερα λάθη που οφείλονται στην εσφαλμένη μηχανογραφική αποτύπωση από την Ε.Τ.Ε., τα οποία έπρεπε να διορθωθούν».

Επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και ψηφιοποίηση

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σημείωσε:

«Βρισκόμαστε σε τροχιά ουσιαστικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού μας συστήματος. Οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί σε περίπου 15.000, με τον χρόνο απονομής να πέφτει κάτω από τις 50 ημέρες. Στις επικουρικές υπάρχουν ακόμα προκλήσεις, και αυτή τη στιγμή καταγράφονται 32.000 εκκρεμότητες. Οι όποιες καθυστερήσεις στις επικουρικές οφείλονται στα πολλά μικρά πρώην επικουρικά ταμεία. Όμως, ήδη έχει ψηφιοποιηθεί πάνω από το 51% του έγχαρτου υλικού — 27 εκατ. σελίδες και μένουν περίπου άλλες 26 εκατομμύρια σελίδες να ψηφιοποιηθούν.

Αυτή η ψηφιοποίηση γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει χρήσιμη πληροφορία. Η αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής, θα οδηγήσει σε καλύτερο χρόνο απονομής των επικουρικών συντάξεων, μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου και μέχρι να λειτουργήσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, με την ενοποίηση των 88 βάσεων πληροφοριακών δεδομένων.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω μεγάλων έργων του ΕΦΚΑ, που αναμένεται ότι θα γίνει σε λιγότερο από ένα χρόνο, θα μπορέσουν να αλλάξουν άρδην την απονομή συντάξεων και την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των ασφαλισμένων».

Αγορά εργασίας: Ιστορικό χαμηλό στην ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας τον Μάιο 2025 διαμορφώθηκε στο 7,9%, ενώ ιδιαίτερα θετικά είναι τα στοιχεία για τις ευάλωτες ομάδες:

Η ανεργία των γυναικών μειώθηκε κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες σε έναν χρόνο.

Η ανεργία των νέων (15-24 ετών) μειώθηκε κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες από το Μάιο του 2024 και διαμορφώνεται στο 19,9%.

«Μπαίνουμε στον "σκληρό πυρήνα" της ανεργίας. Με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες που ζητά η αγορά και εκείνες που διαθέτουν οι εργαζόμενοι», ανέφερε η Υφυπουργός.