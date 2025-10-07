ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ο Συμεών Κεδίκογλου στηρίζει ανοιχτά την πρωτοβουλία Τσίπρα
Πολιτική
10:45 - 07 Οκτ 2025

Ο Συμεών Κεδίκογλου στηρίζει ανοιχτά την πρωτοβουλία Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, δήλωσε στο ERTnews ότι θα ανταποκριθεί θετικά στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα.  

«Φεύγουμε από τα λιμνάζοντα ύδατα της κεντροαριστεράς που τίποτα δεν κουνιόταν μέχρι τώρα», δήλωσε ο κ. Κεδίκογλου, ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γνωστοποιήσει μέχρι στιγμής πως θα ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Είναι μία καλή μέρα γι' αυτό που ονομάζουμε προοδευτική παράταξη στην κεντροαριστερά γενικότερα», είπε ακόμη ο κ. Κεδίκογλου και προσέθεσε: «Εγώ ακολούθησα το προσκλητήριο που είχε κάνει, την Προοδευτική Συμμαχία ο Αλέξης Τσίπρας και τον εκτιμούσα και τον εκτιμώ, τον θεωρώ πολιτικό κεφάλαιο.»

«Δεν είμαι και δύσκολο κουίζ εγώ τι θα κάνω. Έχω εκφραστεί για αυτά τα θέματα προ καιρού σε ανύποπτη φάση», σημείωσε ακόμη και ερωτηθείς εάν θα ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα είπε: «Κοιτάξτε, επειδή εγώ θέλω να απαντάω κάθε πράγμα στην ώρα του και θεσμικά, πρώτα, σε έναν γάμο, πρέπει να σου δοθεί και το προσκλητήριο για να πεις αν θα πάω. Το να αυτοπροσκληθώ και να πω... νομίζω είναι λίγο..».

