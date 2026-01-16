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Βαρουφάκης: Προκαταρκτική εξέταση για τα... ecstasy - Καταγγέλλει «κατάχρηση εξουσίας»
Πολιτική
19:20 - 16 Ιαν 2026

Βαρουφάκης: Προκαταρκτική εξέταση για τα... ecstasy - Καταγγέλλει «κατάχρηση εξουσίας»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γιάνης Βαρουφάκης έλαβε κλήση για να παραστεί σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, μετά τις δηλώσεις του περί χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Το κόμμα του, ΜέΡΑ25 εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950».

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950 έγινε πράξη. Μετά από σχετικές εκκλήσεις, συνοδευόμενες από ύβρεις, που έκανε επί μία εβδομάδα η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης και η οργουελιανή «Ομάδα Αλήθειας», και μετά από δημοσιογραφικές διαρροές εισαγγελικών ενεργειών, το πρωί της Παρασκευής 16/1 η αστυνομία εμφανίστηκε στο σπίτι του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη για να του επιδώσει κλήση σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της… Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Η εμφάνιση αστυνομίας σε σπίτι πολιτικού αρχηγού προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις «δια υπόθεσή του» παραπέμπει στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης και αποτελεί αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου. Σε νομικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 καλείται «να δώσει εξηγήσεις» επί ανύπαρκτου ποινικού αδικήματος, αφού ουδέν αναγράφεται στην κλήση. Σε πολιτικό πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Στο ΜέΡΑ25 είμαστε ξεκάθαροι: ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε. Ο γραμματέας μας καλείται να απολογηθεί γιατί σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά θερίζουν και απειλούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, όπου η κοκαΐνη κάνει θραύση στην καλή κοινωνία χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και τα λαϊκά παιδιά οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες, αυτός επέλεξε να πει την αλήθεια. Να κάνει δηλαδή αυτό που επιτάσσουν όλες οι σύγχρονες έρευνες αναφορικά με την εξάρτηση.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη και κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να υψώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την πρακτική που αντιστοιχεί σε απόπειρα ανασύστασης του αστυνομικού κράτους, από το οποίο η ελληνική κοινωνία χρειάστηκε δεκαετίες δημοκρατικών αγώνων για να απαλλαγεί.

Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της Μητσοτάκης Α.Ε.».

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