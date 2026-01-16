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Χιλιάδες Κουβανοί διαδηλώνουν στην Αβάνα ενάντια σε αμερικανική επιθετικότητα
Ειδήσεις
18:18 - 16 Ιαν 2026

Χιλιάδες Κουβανοί διαδηλώνουν στην Αβάνα ενάντια σε αμερικανική επιθετικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες Κουβανοί συγκεντρώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/1) έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αβάνα, διαμαρτυρόμενοι για αυτό που χαρακτήρισαν ως αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στενού συμμάχου της Κούβας.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η ένταση μεταξύ των δύο ιστορικών αντιπάλων έχει κλιμακωθεί απότομα μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32 Κουβανών στρατιωτικών και αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών, που φέρονται να συμμετείχαν στην υπεράσπιση του Μαδούρο. Πρόκειται για τις πρώτες ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών και κουβανικών δυνάμεων εδώ και δεκαετίες.

Ντυμένοι με σκούφους και μπουφάν, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου Μαλεκόν της πρωτεύουσας, κρατώντας κουβανικές και βενεζουελάνικες σημαίες.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, κάλεσε από τη μεριά του τον κουβανικό λαό να παραμείνει ενωμένος απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όχι, ιμπεριαλιστές, δεν σας φοβόμαστε καθόλου… και δεν μας αρέσει να δεχόμαστε απειλές», δήλωσε, υψώνοντας το δάχτυλό του προς το κτίριο της πρεσβείας. «Δεν θα μας εκφοβίσετε».

Και οι δύο πλευρές έχουν κλιμακώσει την πολιτική ρητορική τις τελευταίες ημέρες, σηματοδοτώντας ένα νέο χαμηλό στις μακροχρόνιες και ψυχρές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της κομμουνιστικής Κούβας, η οποία απέχει μόλις 90 μίλια (145 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν θα κατευθυνθούν πλέον προς την Κούβα ούτε βενεζουελάνικο πετρέλαιο ούτε χρήματα, προειδοποιώντας την Αβάνα να καταλήξει σε συμφωνία «πριν να είναι πολύ αργά».

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι η Κούβα θα υπερασπιστεί την πατρίδα της «μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

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