Προβλήματα πρόσβασης στο X: Εκτεταμένη διακοπή για χιλιάδες χρήστες

Όσοι επιχείρησαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα αντιμετώπισαν μηνύματα σφάλματος, όπως «Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε να ανανεώσετε», με τη διαδικασία ανανέωσης ωστόσο να παραμένει χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η σελίδα «κολλούσε» σε συνεχή φόρτωση.
Σύμφωνα με στοιχεία του Downdetector, υπηρεσίας που καταγράφει διακοπές λειτουργίας μέσω αναφορών χρηστών, έως τις 17:24 (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί περισσότερες από 96.000 αναφορές προβλημάτων. Η πλειονότητα αφορούσε τη λειτουργία της εφαρμογής X (56%), ενώ το 33% σχετιζόταν με την πρόσβαση μέσω του ιστότοπου και το 10% με ζητήματα σύνδεσης στους διακομιστές.
Επισημαίνεται επίσης ότι η διακοπή φαίνεται πως ξεκίνησε λίγο μετά τις 17:10.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το X αντιμετωπίζει εκτεταμένη δυσλειτουργία, καθώς αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Νοέμβριο, όταν χιλιάδες χρήστες είχαν αναφέρει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης.