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Πολυχρονάκος (Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ): Σε οριακή κατάσταση το Κέντρο Υγείας Άνδρου
Υγεία
17:52 - 16 Ιαν 2026

Πολυχρονάκος (Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ): Σε οριακή κατάσταση το Κέντρο Υγείας Άνδρου

Reporter.gr Newsroom
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Στην οριακή κατάσταση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Άνδρου αναφέρεται με δημόσια παρέμβαση του ο Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Πολυχρονάκος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Η δημόσια υγεία στις νησιωτικές περιοχές και στις Κυκλάδες ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση.

Η Άνδρος ένα από τα μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων διαθέτει Κέντρο Υγείας στο οποίο δεν υπάρχει ούτε καρδιολόγος, αλλά ούτε και παθολόγος.

Την ίδια στιγμή συνταξιοδοτείται η μοναδική παιδίατρος και παρά το γεγονός ότι ζήτησε να παραμείνει για δύο ακόμα χρόνια, το αίτημα της δεν έγινε δεκτό. Συνεπώς, το νησί δε θα έχει πλέον ούτε παιδίατρο.

Είναι σαφές ότι μια ΔΥΠΕ με έδρα τον Πειραιά ούτε έχει γνώση, αλλά ούτε και αντίληψη για τα προβλήματα στις δομές δημόσιας υγείας στα νησιά.

Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας αυτόνομης Υγειονομικής Περιφέρειας για τα νησιά.

Το δεύτερο βήμα είναι πραγματικά, ουσιαστικά και γενναία μισθολογικά, βαθμολογικά και θεσμικά κίνητρα για τους γιατρούς που θα υπηρετούν στις νησιωτικές περιοχές.

Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποδεδειγμένα, ούτε ενδιαφέρεται ούτε έχει σχέδιο για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας στα νησιά», καταλήγει ο κ. Πολυχρονάκος.

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