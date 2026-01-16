ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΕΝΤ και Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπέγραψαν νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Τι προβλέπει
Ναυτιλία
17:42 - 16 Ιαν 2026

ΠΑΣΕΝΤ και Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπέγραψαν νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Τι προβλέπει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΠΑΣΕΝΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό) και η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ υπέγραψαν τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) για τους εργαζόμενους σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων.

Οι διαπραγματεύσεις για τους όρους αμοιβής και εργασίας της Κλαδικής Σ.Σ.Ε ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή και τη κατάθεση της νέας Σ.Σ.Ε στο Υπουργείο Εργασίας με πράξη κατάθεσης Π.Κ. 30/24.12.2025

Ο ΠΑΣΕΝΤ, με την υπογραφή της Κλαδικής Σ.Σ.Ε με την Ε.Ε.Ε. ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία κλείνοντας το κύκλο των τεσσάρων (4) Σ.Σ.Ε που υπογράφει. καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.

Και στις τέσσερις (4) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε), ο ΠΑΣΕΝΤ κατάφερε να θωρακίσει με ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο, τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.

Ο ΠΑΣΕΝΤ επιβεβαιώνεται για την αταλάντευτη προσήλωσή του να υπερασπίζεται όλα αυτά τα πέτρινα- μνημονιακά χρόνια το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων και η στρατηγική του αυτή θα αποτελέσει παρακαταθήκη στη συνδικαλιστική εμπειρία των συνδικάτων.

Όσον αφορά την Σ.Σ.Ε που υπέγραψε με την Ε.Ε.Ε. για τους εργαζόμενους σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

  • Η Σ.Σ.Ε θα ισχύει για τα έτη 2026 και 2027, εξασφαλίζοντας και όλο το έτος του 2025 με την ισχύ της προηγούμενης ΣΣΕ, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό στη συλλογική προστασία των εργαζομένων.
  • Προβλέπονται αυξήσεις 5% για το 2026 και 2% για το 2027, συνολική αύξηση 7% και μαζί με το ξεπάγωμα των επιδομάτων προϋπηρεσίας και τριετιών, επαναφέρει ξανά τη δημιουργική δυναμική της Σ.Σ.Ε που εξασφαλίζει ένα μισθολογικό περιβάλλον ασφαλές και αξιοπρεπές, ικανό να ανταποκριθεί στη μάχη οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης που δίνει το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα μας.
  • Η Σ.Σ.Ε κάνει προσπάθειες και πιστεύουμε εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική βελτίωση των εργαζομένων του κλάδου μας με τις παροχές και τα επιδόματα που προβλέπονται, όπως, γάμου, παιδιών, επιστημονικών επιδομάτων, την αύξηση του δώρου γάμου στο ποσό των 500 ευρώ.
  • Αλλά εκτός της οικονομικής κάλυψης η συμβολή της ΣΣΕ είναι τεράστια και σε θεσμικό πλαίσιο, αφού περιγράφει με σαφήνεια τα εργασιακά δικαιώματα όπως ωράριο (πενθήμερο-8ωρο 40ωρο- συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή), διάλειμμα, άδειες, ημέρες εορτών κλπ .
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΛΠ Α.Ε.: Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026
Ναυτιλία

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου
Ναυτιλία

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ηγέτιδα δύναμη η ελληνική ναυτιλία
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ηγέτιδα δύναμη η ελληνική ναυτιλία 

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα
Ναυτιλία

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Πολιτική
29/07/2026 - 19:50

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε δύο πλοία μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ