ΠΑΣΕΝΤ και Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπέγραψαν νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Τι προβλέπει

Ο ΠΑΣΕΝΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό) και η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ υπέγραψαν τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) για τους εργαζόμενους σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων.

Οι διαπραγματεύσεις για τους όρους αμοιβής και εργασίας της Κλαδικής Σ.Σ.Ε ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή και τη κατάθεση της νέας Σ.Σ.Ε στο Υπουργείο Εργασίας με πράξη κατάθεσης Π.Κ. 30/24.12.2025

Ο ΠΑΣΕΝΤ, με την υπογραφή της Κλαδικής Σ.Σ.Ε με την Ε.Ε.Ε. ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία κλείνοντας το κύκλο των τεσσάρων (4) Σ.Σ.Ε που υπογράφει. καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.

Και στις τέσσερις (4) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε), ο ΠΑΣΕΝΤ κατάφερε να θωρακίσει με ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο, τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.

Ο ΠΑΣΕΝΤ επιβεβαιώνεται για την αταλάντευτη προσήλωσή του να υπερασπίζεται όλα αυτά τα πέτρινα- μνημονιακά χρόνια το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων και η στρατηγική του αυτή θα αποτελέσει παρακαταθήκη στη συνδικαλιστική εμπειρία των συνδικάτων.

Όσον αφορά την Σ.Σ.Ε που υπέγραψε με την Ε.Ε.Ε. για τους εργαζόμενους σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

Η Σ.Σ.Ε θα ισχύει για τα έτη 2026 και 2027, εξασφαλίζοντας και όλο το έτος του 2025 με την ισχύ της προηγούμενης ΣΣΕ, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό στη συλλογική προστασία των εργαζομένων.