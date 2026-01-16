ΠΑΣΕΝΤ και Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπέγραψαν νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Τι προβλέπει

Οι διαπραγματεύσεις για τους όρους αμοιβής και εργασίας της Κλαδικής Σ.Σ.Ε ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή και τη κατάθεση της νέας Σ.Σ.Ε στο Υπουργείο Εργασίας με πράξη κατάθεσης Π.Κ. 30/24.12.2025
Ο ΠΑΣΕΝΤ, με την υπογραφή της Κλαδικής Σ.Σ.Ε με την Ε.Ε.Ε. ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία κλείνοντας το κύκλο των τεσσάρων (4) Σ.Σ.Ε που υπογράφει. καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.
Και στις τέσσερις (4) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε), ο ΠΑΣΕΝΤ κατάφερε να θωρακίσει με ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο, τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.
Ο ΠΑΣΕΝΤ επιβεβαιώνεται για την αταλάντευτη προσήλωσή του να υπερασπίζεται όλα αυτά τα πέτρινα- μνημονιακά χρόνια το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων και η στρατηγική του αυτή θα αποτελέσει παρακαταθήκη στη συνδικαλιστική εμπειρία των συνδικάτων.
Όσον αφορά την Σ.Σ.Ε που υπέγραψε με την Ε.Ε.Ε. για τους εργαζόμενους σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:
- Η Σ.Σ.Ε θα ισχύει για τα έτη 2026 και 2027, εξασφαλίζοντας και όλο το έτος του 2025 με την ισχύ της προηγούμενης ΣΣΕ, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό στη συλλογική προστασία των εργαζομένων.
- Προβλέπονται αυξήσεις 5% για το 2026 και 2% για το 2027, συνολική αύξηση 7% και μαζί με το ξεπάγωμα των επιδομάτων προϋπηρεσίας και τριετιών, επαναφέρει ξανά τη δημιουργική δυναμική της Σ.Σ.Ε που εξασφαλίζει ένα μισθολογικό περιβάλλον ασφαλές και αξιοπρεπές, ικανό να ανταποκριθεί στη μάχη οικονομικής και κοινωνικής διαβίωσης που δίνει το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα μας.
- Η Σ.Σ.Ε κάνει προσπάθειες και πιστεύουμε εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική βελτίωση των εργαζομένων του κλάδου μας με τις παροχές και τα επιδόματα που προβλέπονται, όπως, γάμου, παιδιών, επιστημονικών επιδομάτων, την αύξηση του δώρου γάμου στο ποσό των 500 ευρώ.
- Αλλά εκτός της οικονομικής κάλυψης η συμβολή της ΣΣΕ είναι τεράστια και σε θεσμικό πλαίσιο, αφού περιγράφει με σαφήνεια τα εργασιακά δικαιώματα όπως ωράριο (πενθήμερο-8ωρο 40ωρο- συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή), διάλειμμα, άδειες, ημέρες εορτών κλπ .