ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παραπέμπουν τον Βαρουφάκη σε δίκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών
Πολιτική
16:01 - 25 Φεβ 2026

Παραπέμπουν τον Βαρουφάκη σε δίκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ 25, γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα (25/2) ότι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Γιάνης Βαρουφάκης πρόκειται να δικαστεί για πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα και δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 17:03
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΚΕ: Νέους κινδύνους για το λαό φέρνει ο «κάθετος διάδρομος» - Οφέλη μόνο για τους επιχειρηματίες
Πολιτική

ΚΚΕ: Νέους κινδύνους για το λαό φέρνει ο «κάθετος διάδρομος» - Οφέλη μόνο για τους επιχειρηματίες

Μαρινάκης: Γεωστρατηγικά είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ – Καμία εμπλοκή στο Ιράν
Πολιτική

Μαρινάκης: Γεωστρατηγικά είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ – Καμία εμπλοκή στο Ιράν

Ο Μητσοτάκης σε περιοχές που έχουν πληγεί από πλημμύρες στον Έβρο - Τα μέτρα στήριξης
Πολιτική

Ο Μητσοτάκης σε περιοχές που έχουν πληγεί από πλημμύρες στον Έβρο - Τα μέτρα στήριξης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βαρουφάκης στη Hurriyet: Έξυπνοι οι χειρισμοί της Τουρκίας – Σε αξιολύπητη κατάσταση η Ελλάδα
Πολιτική

Βαρουφάκης στη Hurriyet: Έξυπνοι οι χειρισμοί της Τουρκίας – Σε αξιολύπητη κατάσταση η Ελλάδα

Όταν ο Έπσταϊν έλεγε πώς την είχαμε «γ@@@@ει» το καλοκαίρι του &#039;15
Ανεμοδείκτης

Όταν ο Έπσταϊν έλεγε πώς την είχαμε «γ@@@@ει» το καλοκαίρι του '15

Βαρουφάκης προς Εισαγγελέα: Η κλήση μου άλλο ένα πλήγμα στη Δικαιοσύνη
Πολιτική

Βαρουφάκης προς Εισαγγελέα: Η κλήση μου άλλο ένα πλήγμα στη Δικαιοσύνη

Βαρουφάκης: Προκαταρκτική εξέταση για τα... ecstasy - Καταγγέλλει «κατάχρηση εξουσίας»
Πολιτική

Βαρουφάκης: Προκαταρκτική εξέταση για τα... ecstasy - Καταγγέλλει «κατάχρηση εξουσίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η Ναυτιλία αντιμέτωπη με μια νέα Παγκόσμια Τάξη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ