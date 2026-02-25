Μαρινάκης: Γεωστρατηγικά είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ – Καμία εμπλοκή στο Ιράν
Πολιτική
15:53 - 25 Φεβ 2026

Μαρινάκης: Γεωστρατηγικά είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ – Καμία εμπλοκή στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Τη θέση ότι η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του ενισχύει – και δεν διαταράσσει – τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορηματικά τα σενάρια περί εμπλοκής της χώρας στο Ιράν και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το περιστατικό στη Νίκαια και την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον REAL FM και αναφερόμενος στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που «μόνο ανησυχία δεν πρέπει να προκαλεί».

Όπως σημείωσε, εντάσσεται στο πλαίσιο «μιας ακόμη πιο βαθιάς σχέσης με τις Η.Π.Α.» και σε μια συγκυρία όπου η Ελλάδα είναι «πιο ισχυρή από ποτέ» γεωστρατηγικά. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που αφήνουν αιχμές περί εμπλοκής της χώρας στο Ιράν, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα» και καλώντας τους πολίτες «να μην τα υιοθετεί και να μην, εντός εισαγωγικών, "τα αγοράζει"».

Αναφερόμενος στα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ότι, σε αντίθεση με αντίστοιχες διαδικασίες του παρελθόντος, αυτή τη φορά υπήρξε έντονη κινητικότητα, με πολλές συνεδριάσεις και δεκάδες μάρτυρες.

Στάθηκε, ωστόσο, κυρίως στην ουσία των ευρημάτων, κάνοντας λόγο για «μια πολύ κακή εικόνα, μια πολύ άσχημη νοοτροπία» που επικράτησε επί χρόνια στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Υποστήριξε ότι το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτελεί «ένα εμπεριστατωμένο πόρισμα» και προέτρεψε όσους το αμφισβητούν να το μελετήσουν πριν το κρίνουν.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με πρώην υπουργούς, ανέφερε πως «ουδέποτε παρενέβη» ο κ. Βορίδης σε ελέγχους και ότι δεν προέκυψε στοιχείο που να θεμελιώνει ποινική ευθύνη. Για τον κ. Αυγενάκη τόνισε επίσης ότι «δεν υπήρξε ένα στοιχείο» που να αποδεικνύει συνέργεια ή ηθική αυτουργία.

Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα να παρουσιάσουν συγκεκριμένα δεδομένα που, όπως υποστηρίζουν, «απεκρύβησαν» ή «συγκαλύφθηκαν», επισημαίνοντας ότι «το να βγάζουμε έναν τίτλο και να λέμε "συγκάλυψη" δεν έχει καμία αξία». Πρόσθεσε ακόμη ότι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει πληγώσει πολύ τη χώρα» και «σίγουρα έχει πληγώσει και την κυβέρνηση».

Για το περιστατικό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έκανε λόγο για «επανάληψη μιας νοσηρής λογικής της μεταπολιτευτικής Ελλάδας», σημειώνοντας πως ορισμένοι θεωρούν ότι βρίσκονται «πάνω από το νόμο». Ξεκαθάρισε ότι η διαμαρτυρία είναι θεμελιωμένο δικαίωμα, ωστόσο η «παρεμπόδιση εισόδου με βίαιες ενέργειες» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Όπως είπε, «δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παρεμποδίζει τον Υπουργό Υγείας» και χαρακτήρισε τέτοιες συμπεριφορές «φασίζουσες», καλώντας σε κοινή στάση του πολιτικού συστήματος ώστε να μην υπάρχουν «άβατα» ούτε στην υγεία ούτε στην παιδεία. Τόνισε τη διάκριση ότι «άλλο η διαμαρτυρία» και άλλο η παρακώλυση, προειδοποιώντας πως όποιος παρανομεί «θα έχει τις συνέπειες του νόμου».

Σε ό,τι αφορά τις εκταφές για την τραγωδία στα Τέμπη, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί με συγγενείς των θυμάτων. Η υπόθεση «έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης» και «η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης είναι μία υπόθεση καθαρά της Δικαιοσύνης». Επανέλαβε ότι υπάρχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» και κάλεσε όλους «να την αφήσουν να κάνει τη δουλειά της», με σεβασμό στο αίτημα της κοινωνίας για απονομή δικαιοσύνης.

Τέλος, αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, υπογράμμισε ότι «τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός». Επισήμανε πως η κυβέρνηση στοχεύει στην αυτοδυναμία, την οποία χαρακτήρισε «συνώνυμο της σταθερότητας και της αληθινής προόδου», θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις «αποτελεσματικότητα, ταπεινότητα και συνέπεια». Όπως σημείωσε, «στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα» και μετά τις εκλογές «ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση», με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στους πολίτες.

