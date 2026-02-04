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Όταν ο Έπσταϊν έλεγε πώς την είχαμε «γ@@@@ει» το καλοκαίρι του &#039;15
Ανεμοδείκτης
15:30 - 04 Φεβ 2026

Όταν ο Έπσταϊν έλεγε πώς την είχαμε «γ@@@@ει» το καλοκαίρι του '15

Reporter.gr Newsroom
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Τα αρχεία με την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτεται ότι έχουν και μία απροσδόκητη ελληνική διάσταση.

Σε κάποια από τα email που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, ο Επσταϊν αλληλογραφεί με την Αριάν ντε Ρότσιλντ, επικεφαλής του ομίλου Edmond de Rothschild Group, με θέμα την ελληνική κρίση του 2015. Την επομένη του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου η Ρότσιλντ τού γράφει ότι «κυκλοφορεί έντονα» πως ο Αλέξης Τσίπρας, τότε Πρωθυπουργός, θα απομακρύνει τον Βαρουφάκη από το υπουργείο Οικονομικών και ότι θεωρείται βέβαιο πως τη θέση του θα αναλάβει ο Τσακαλώτος.

Ο Επσταϊν δεν ήταν μόνο προαγωγός, ήταν και μεγαλοχρηματιστής. Και το σχόλιο για την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης ήταν αφοπλιστικά ακριβές: «Η παραίτηση του έλληνα υπουργού φέρνει στην Ελλάδα ένα πιο μεγάλο πρόβλημα, δεν το κάνει ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γαμήσει»…

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 15:50
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