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Βαρουφάκης προς Εισαγγελέα: Η κλήση μου άλλο ένα πλήγμα στη Δικαιοσύνη
Πολιτική
13:07 - 19 Ιαν 2026

Βαρουφάκης προς Εισαγγελέα: Η κλήση μου άλλο ένα πλήγμα στη Δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεται να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τις αναφορές του σε διαδικτυακή συζήτηση στο ΥouTube επέδωσε σήμερα (19/1) στην εισαγγελία ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ακολουθεί το πλήρες υπόμνημα που απέστειλε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 στον Εισαγγελέα:

«Κλήθηκα με τη με αριθμό 3021/2/750-β’ (άνευ ημερομηνίας) κλήση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, η οποία μού επιδόθηκε την 16.1.2026, αφού προηγουμένως είχα ενημερωθεί για σχηματισμό δικογραφίας και επικείμενη κλήση μου από διαρροή στον Τύπο.

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία Εισαγγελέα,

Η εν λόγω κλήση αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα για την Δικαιοσύνη την οποία κάποιοι διασύρουν εργαλειοποιώντας για δικούς τους πολιτικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο δεκάχρονης, συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα που οργανωμένα και κατ’ εξακολούθηση εξαπολύουν σε βάρος μου πολιτικά πρόσωπα και χειραγωγούμενες δημοσιογραφικές τους ομάδες, τα λεγόμενά μου σε συνέντευξη που παραχώρησα σε νέους ανθρώπους διαστρεβλώθηκαν επισταμένως και συκοφαντικά. Για όποιον παρακολούθησε την συνέντευξή μου, η οποία αποτελεί το μόνο στοιχείο για το οποίο σχηματίστηκε ποινική δικογραφία εναντίον μου, είναι αυταπόδεικτο ότι δεν υφίσταται η παραμικρή υποψία τέλεσης οποιασδήποτε ποινικά κολάσιμης πράξης εκ μέρους μου.

Δυστυχώς, κάποια στελέχη των υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν πάραυτα στην προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής καταστρατηγώντας την εγγύηση που παρέχει η Πολιτεία με το άρθρο 14 του Συντάγματος, το οποίο ενσωματώνει η τελευταία παράγραφος του άρθρου 24 του Ν. 4139/2013 («3. Δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώμης ή επιστημονικής κρίσης σχετικά με τα ναρκωτικά.»)

Για τους πιο πάνω λόγους, αισθανόμενος ότι στην προκείμενη περίπτωση τόσο η αλήθεια όσο και η νομική επιστήμη παρέλκουν, και καθώς δεν προτίθεμαι να διευκολύνω αυτή την κατάφορη εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, δεν αιτήθηκα τη χορήγηση ούτε αντιγράφων της δικογραφίας ούτε προθεσμίας προς παροχή εξηγήσεων.

Συνοψίζοντας, εκφράζω τη βαρύτατη ανησυχία μου για το τι σηματοδοτεί η εν λόγω προσπάθεια ποινικοποίησης της έκφρασης γνώμης που, πέραν της πλήρους νομιμότητάς της, αποτελεί και χρήσιμη συνεισφορά στον δημόσιο διάλογο. Η ευκολία με την οποία κάποιοι εργαλειοποιούν για δικούς τους πολιτικούς σκοπούς τη Δικαιοσύνη, διασύροντάς την, συνιστά διολίσθηση προς την κατάχρηση εξουσίας».


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