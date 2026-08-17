Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή το σχέδιο της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα τη Δευτέρα (17/8). Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία για έλλειψη στρατηγικής και έκανε λόγο για πρακτική πειρατίας από την πλευρά της Άγκυρας.

Αναλυτικά:

«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με “φιλίες” και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά.

Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”…

Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;».