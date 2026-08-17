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Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:50 - 17 Αυγ 2026

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street κινείται ελαφρώς πτωτικά τη Δευτέρα (17/8), καθώς η ενισχυμένη αισιοδοξία των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη αντισταθμίζεται από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow χάνει 0,25% στις 53.597,22 μονα΄δες,ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,16% στις 7.773,55 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται κατά 0,05% στις 26.715,51 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται από την άνοδο της Micron Technology και άλλων εταιρειών του κλάδου των ημιαγωγών, μετά το δημοσίευμα του Bloomberg ότι τα έσοδα της Anthropic κατά το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 11,5 δισ. δολάρια, καταγράφοντας τεράστια αύξηση σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η μετοχή της Micron ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι Broadcom και Nvidia.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα, μετά τις δηλώσεις Ιρανού ανώτατου αξιωματούχου στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα κλιμακώσει την ένταση στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερα στην περιοχή, εάν αποτύχει η διπλωματική προσπάθεια με τις ΗΠΑ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI ενισχύθηκαν κατά 0,5%, κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 0,6%, στα περίπου 89 δολάρια.

Ο S&P 500 κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα νέο ιστορικό υψηλό, μετά από μια εντυπωσιακή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων που ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα. Η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες γύρω από την επενδυτική δυναμική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα απογοητευτικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, σε συνδυασμό με τα σχετικά ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό, έχουν περιορίσει τις προσδοκίες των αγορών για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα.

Η εβδομάδα αναμένεται να είναι πιο ήπια από πλευράς σημαντικών οικονομικών καταλυτών, με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve να δημοσιεύονται την Τετάρτη. Παράλληλα, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών λιανικής, με τη Walmart να ανακοινώνει τα δικά της την Πέμπτη, ενώ Home Depot και Lowe’s θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα.

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