Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Η Hayden Panettiere, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπό της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Κυριακής από τον εκπρόσωπό της, μετά την αρχική δημοσίευση του ABC News. Ο πατέρας της, Skip Panettiere, δήλωσε πως η οικογένεια βιώνει «μια αδιανόητη απώλεια» και ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους αυτή τη δύσκολη στιγμή. όπως μεταδίδει ο Guardian.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένα άτομο από το περιβάλλον της ηθοποιού ήταν εκείνο που κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η προκαταρκτική έρευνα, πάντως, δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η απώλειά της αποδίδεται σε καρδιακή ανακοπή.

Από παιδί-θαύμα στο «Heroes»

Γεννημένη το 1989, η Panettiere ξεκίνησε την καριέρα της από βρέφος, μόλις 11 μηνών, όταν εμφανίστηκε σε διαφήμιση παιχνιδιών. Σε ηλικία εννέα ετών έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ως η φωνή της Dot στην ταινία κινουμένων σχεδίων «A Bug’s Life».

Το 2000 συμμετείχε στην ταινία «Remember the Titans», ενώ το 2004 απέκτησε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο ως κόρη του χαρακτήρα που υποδυόταν ο Bill Pullman στην τηλεταινία «Tiger Cruise» του Disney Channel.

Η μεγάλη παγκόσμια επιτυχία ήρθε στα 17 της χρόνια, όταν υποδύθηκε την Claire Bennet στη σειρά «Heroes». Η άτρωτη cheerleader έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σειράς, που προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν από το 2006 έως το 2010, με το χαρακτηριστικό σύνθημα: «Save the cheerleader, save the world».

Η επιτυχία του «Nashville»

Η Panettiere απέσπασε επίσης δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της ως Juliette Barnes, μιας προβληματικής σταρ της country μουσικής, στη σειρά «Nashville».

Δεν περιορίστηκε, όμως, στην υποκριτική. Έντεκα τραγούδια που ηχογράφησε για τη σειρά μπήκαν στα charts του Billboard Hot Country Songs, μεταξύ αυτών και δύο ντουέτα με τη συμπρωταγωνίστριά της Connie Britton.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, ως Kirby Reed στις ταινίες «Scream 4» (2011) και «Scream VI» (2023). Μετά την είδηση του θανάτου της, συμπρωταγωνιστές της έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια. Ο David Arquette έγραψε «I love you Hayden», ενώ η Melissa Barrera την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η μάχη με την εξάρτηση και την κατάθλιψη

Πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ, η Panettiere είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες μάχες που έδωσε με την επιλόχειο κατάθλιψη, το άγχος, τον αλκοολισμό και την κατάχρηση ουσιών. Το 2015 μπήκε σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ αργότερα εξήγησε ότι οι προσωπικές της δυσκολίες επηρέασαν ακόμη και την εξέλιξη της ιστορίας του χαρακτήρα της στο «Nashville».

Το 2014 απέκτησε την κόρη της, Kaya, με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, τον Ουκρανό πρωταθλητή πυγμαχίας Wladimir Klitschko. Το 2018 η Panettiere παραχώρησε την πλήρη επιμέλεια της κόρης στον Klitschko, καθώς προσπαθούσε να επικεντρωθεί στην ανάρρωσή της.

Σε συνέντευξή της το 2022 είχε περιγράψει εκείνη την περίοδο ως έναν «φρικτό κύκλο» ετών, κατά τον οποίο πάλευε με την κατάθλιψη, το άγχος, τον αλκοολισμό και την κατάχρηση ουσιών. Παρά τις δυσκολίες, είχε δηλώσει ότι δεν μετανιώνει ούτε για τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής της, καθώς αισθανόταν ότι είχε κερδίσει μια «δεύτερη ευκαιρία».

«Αυτή είμαι εγώ»: Η εξομολόγηση λίγο πριν από τον θάνατό της

Νωρίτερα μέσα στο 2026 είχε κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», στα οποία μιλούσε ανοιχτά για τη φήμη από μικρή ηλικία, το τραύμα, την επιλόχειο κατάθλιψη, τον εθισμό και την προσπάθειά της να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Μόλις τον Μάιο είχε παραχωρήσει μια ιδιαίτερα συναισθηματική συνέντευξη στον podcaster Jay Shetty, μιλώντας για τη σχέση της με την κόρη της και την ελπίδα ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να έχουν μια ακόμη πιο στενή σχέση.

Συγκινητικά μηνύματα από το Χόλιγουντ

Μετά την είδηση του θανάτου της, πολλοί συνάδελφοί της την αποχαιρέτησαν δημόσια. Η βραβευμένη με Όσκαρ Viola Davis, η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί της στην ταινία «Custody», έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά ταλαντούχα και μιλώντας για την Panettiere ως έναν «όμορφο Φοίνικα που αναδυόταν από τις στάχτες».

Η Hayden Panettiere αφήνει πίσω της τον πατέρα της, Skip Panettiere, και τη μητέρα της, Lesley Vogel, η οποία υπήρξε και μάνατζέρ της. Η οικογένεια είχε βιώσει μία ακόμη τραγωδία το 2023, όταν ο αδελφός της, Jansen, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 28 ετών από καρδιομεγαλία σε συνδυασμό με επιπλοκές στην αορτική βαλβίδα.